Nem vermelho, nem azul: a cor certa para atrair dinheiro para a carteira no Ano-Novo

A resposta vem de uma filosofia milenar que observa energia e equilíbrio

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

A virada do ano costuma ser cercada por rituais ligados à sorte, prosperidade, amor, felicidade e novos começos. Entre eles, a escolha das cores ganha destaque, seja na roupa, nos acessórios ou até nos objetos pessoais.

Embora o vermelho e o azul sejam frequentemente associados à força e à confiança e muito presentes nos looks das pessoas, o Feng Shui, filosofia chinesa milenar, aponta um caminho diferente quando o assunto é dinheiro.

Os princípios do Feng Shui trazem que a carteira representa o local onde a energia financeira é armazenada. Por isso, a cor utilizada nesse objeto pode influenciar simbolicamente o fluxo de prosperidade.

Diferente do que muitos acreditam, cores muito intensas, como o vermelho, tendem a acelerar a energia, favorecendo gastos impulsivos. Já o azul pode simbolizar movimento excessivo, fazendo o dinheiro “escorrer”.

Nesse contexto dessa filosofia milenar, o verde surge como a cor mais indicada para a véspera do Ano-Novo. Associado ao elemento madeira, o verde representa crescimento, renovação e estabilidade, conceitos centrais para a construção de uma vida financeira saudável.

No Feng Shui, essa tonalidade favorece o desenvolvimento gradual, o acúmulo consciente e a sensação de segurança material.

Nos dias atuais, mesmo para quem não segue a filosofia de forma rigorosa, o ritual ganha um significado prático. Organizar a carteira, eliminar papéis desnecessários e adotar uma cor que simbolize equilíbrio pode funcionar como um gesto de intenção para o novo ciclo.

Mais do que superstição, o Feng Shui propõe atenção e consciência sobre a relação com o dinheiro, algo cada vez mais relevante em tempos de planejamento e escolhas financeiras cuidadosas.

