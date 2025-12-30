Os números que mais foram sorteados na história da Mega da Virada

Dezena 10 lidera o ranking desde 2009 e outras também se repetem com frequência; veja quais são e entenda o que os dados revelam

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Faltando pouco para um dos sorteios mais aguardados do ano, muita gente corre para fazer a famosa “fezinha” e uma dúvida sempre volta com força: quais são os números que mais são sorteados na Mega da Virada?

Embora a loteria seja um jogo de azar — e todos os números tenham a mesma chance de aparecer — o histórico do concurso especial, realizado desde 2009, mostra algumas dezenas que já se repetiram mais vezes ao longo das edições.

De acordo com o levantamento do histórico da Mega da Virada, a dezena 10 é, disparada, a que mais apareceu nos resultados do sorteio especial. Ela já foi sorteada cinco vezes, repetindo-se nos concursos de 2009, 2010, 2017, 2018 e 2022.

Logo depois, aparecem as dezenas 05 e 33, que foram sorteadas quatro vezes cada, consolidando-se como outras queridinhas do “ranking” histórico da virada.

Os números que mais saíram na Mega da Virada (até 2024)

Com base nos concursos realizados de 2009 até 2024, o topo do ranking fica assim:

10 (5 vezes)

05 (4 vezes)

33 (4 vezes)

Essas repetições ajudam a alimentar a curiosidade de quem gosta de apostar com base em estatísticas, principalmente porque a Mega da Virada ocorre apenas uma vez por ano e, por isso, o histórico é pequeno se comparado à Mega-Sena regular. Ainda assim, é possível observar padrões de repetição em algumas dezenas — embora isso não signifique que elas tenham “mais chance” no próximo sorteio.

Por que esses números chamam tanto atenção?

O interesse por essas estatísticas cresce porque a Mega da Virada costuma ter prêmios gigantes e não acumula: se ninguém acerta as seis dezenas, o valor vai para a faixa seguinte. Isso faz com que mais pessoas tentem “estratégias” para montar seus jogos, incluindo o uso dos números mais sorteados como base.

No entanto, especialistas reforçam que cada concurso é independente: o fato de um número ter saído mais vezes no passado não aumenta sua probabilidade de aparecer novamente. Ou seja, o ranking serve como curiosidade e referência, mas não como garantia.

Relembre os últimos resultados da Mega da Virada

Para quem gosta de analisar tendências, o histórico recente mostra as seguintes combinações:

2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57

2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56

2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Esses dados ajudam a entender como algumas dezenas vão aparecendo ao longo do tempo — como o 33, que voltou em 2021 e 2023, e o 10, que segue como o grande destaque histórico.

Vale a pena apostar nos números “mais sorteados”?

A resposta mais honesta é: vale como diversão e curiosidade, mas não como certeza. Estatísticas podem inspirar combinações, mas a Mega da Virada continua sendo um jogo de probabilidade. Uma dica útil, porém, é evitar padrões muito comuns (como sequências óbvias) para reduzir a chance de dividir o prêmio em caso de acerto — algo que já aconteceu em edições com muitos ganhadores.

No fim, seja escolhendo os números “campeões” ou apostando na intuição, o mais importante é jogar com responsabilidade e dentro do seu orçamento.

