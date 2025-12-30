PM é preso por assaltar casa de entretenimento adulto em Vila Mimosa, Zona Norte do Rio

Polícia apura se o militar contou com auxílio de comparsas durante crime. Câmera filmou ação

Folhapress - 30 de dezembro de 2025

Câmera filmou ação do suspeito. (Foto: Reprodução)

FELIPE BRAMUCCI

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) – Um cabo da Polícia Militar do 39º batalhão de Belford Roxo foi preso na sexta-feira (26) sob suspeita de roubar um estabelecimento comercial na Vila Mimosa, área de prostituição na zona norte do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por policiais da Corregedoria da PM e da 18ª Delegacia de Polícia.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 23 de dezembro, quando o policial invadiu armado o comércio, rendeu funcionários e clientes e levou telefones celulares e o dinheiro do caixa.

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem que, de acordo com a apuração, é o cabo João Luiz Coutinho da Silva, 42, abordando as vítimas com uma pistola em punho.

O policial foi preso três dias depois, na casa de uma namorada, em Curicica, na zona oeste do Rio. No local, agentes encontraram uma pistola Beretta, três carregadores e munições. A polícia apura se o militar contou com auxílio de comparsas durante o assalto.