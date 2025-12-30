Sobremesa de Ano Novo bonita, leve e pronta em apenas 5 minutos

Sem forno, sem farinha e com poucos ingredientes, a sobremesa aposta em uma montagem simples que entrega textura cremosa e aparência elegante

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando a virada do ano se aproxima, o tempo na cozinha costuma ser curto e a expectativa à mesa, alta. Entre pratos principais, bebidas e a correria dos preparativos, cresce a busca por uma sobremesa que seja rápida, refrescante e que ainda impressione no visual.

É nesse cenário que uma versão prática do tradicional bolo de Ano Novo tem ganhado espaço, conquistando quem quer encerrar o ano com algo bonito, leve e sem complicação.

Sem forno, sem farinha e com poucos ingredientes, a receita aposta em uma montagem simples que entrega textura cremosa e aparência elegante.

Ideal para dias quentes, ela funciona bem após ceias mais fartas e se adapta facilmente a encontros de última hora, já que a parte principal fica pronta em cerca de cinco minutos — o restante do tempo é apenas para gelar e ganhar consistência.

Ingredientes

Base

– 200 g de biscoitos;

– 100 g de nozes (opcional);

– 80 g de manteiga;

– Uma pitada de sal.

Recheio

– 200 g de creme;

– 400 g de cream cheese;

– 50 g de açúcar de confeiteiro;

– 200 ml de creme de leite fresco (33%).

Finalização

– Nozes a gosto;

– Chocolate a gosto;

– Forma indicada: 18 cm de diâmetro.

Modo de preparo

A base é preparada triturando os biscoitos, com ou sem as nozes, até obter uma farofa fina. Em seguida, a mistura é combinada com a manteiga derretida e uma pitada de sal.

Essa massa deve ser pressionada no fundo da forma, formando uma camada firme e uniforme.

Para o recheio, basta misturar todos os ingredientes até alcançar um creme homogêneo e sedoso. O creme é espalhado sobre a base, nivelado com cuidado e levado à geladeira até firmar.

Após ganhar consistência, a sobremesa pode ser finalizada com nozes e chocolate a gosto e está pronta para servir.

O sucesso da sobremesa está justamente na simplicidade. A base leva biscoitos triturados misturados à manteiga, formando uma camada firme e delicada, enquanto o recheio combina cream cheese, creme de leite e açúcar de confeiteiro, resultando em um creme macio, equilibrado e nada enjoativo.

O açúcar aparece na medida certa, o que torna o doce agradável para diferentes paladares e idades.

As nozes, opcionais, acrescentam textura e leve crocância, enquanto a finalização com chocolate ajuda a criar um visual sofisticado sem exigir técnicas elaboradas. É uma sobremesa que chama atenção pelo conjunto: leveza no sabor, contraste nas texturas e apresentação caprichada.

