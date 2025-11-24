Receita fácil de bolinha de leite com apenas três ingredientes (é perfeita para o lanche)

Docinho rápido, prático e cremoso por dentro: uma opção irresistível para servir no café da tarde usando só três ingredientes

Magno Oliver - 24 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Se a vontade de comer um doce caseiro aparece, mas a disposição para enfrentar muita bagunça na cozinha não acompanha, essa receita é a solução ideal.

As bolinhas de leite feitas com apenas três ingredientes ficam prontas em poucos minutos, têm textura macia e sabor delicado — lembrando aqueles docinhos simples da infância.

Perfeitas para o lanche, elas não precisam de forno, batedeira ou qualquer utensílio especial. Basta misturar, cozinhar, modelar e aproveitar.

Uma sobremesa simples e deliciosa

A base da receita é composta apenas por leite, açúcar e amido de milho, combinação que se transforma rapidamente em uma massa lisa e fácil de moldar. Depois de esfriar um pouco, é só fazer pequenas bolinhas e finalizar com o toque que mais combina com você: achocolatado, cacau, coco ou o que a criatividade permitir.

O resultado é um docinho leve, cremoso e com uma casquinha firme por fora — perfeito para servir no café, em festinhas ou como sobremesa rápida.

Ingredientes

– 300 ml de leite;

– 1 colher (sopa) de açúcar;

– 70 g de amido de milho.

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite, o açúcar e o amido de milho.

Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar uma massa uniforme que solte do fundo.

Transfira para um prato e deixe esfriar até ficar morna.

Modele bolinhas do tamanho de um brigadeiro.

Passe as bolinhas no achocolatado em pó — como Nescau ou Nesquik — até que fiquem bem cobertas.

Sirva imediatamente ou leve à geladeira por alguns minutos para firmarem.

Por que a textura fica tão boa?

O amido de milho deixa a massa elástica e aerada, enquanto o leite garante suavidade. Já o açúcar oferece o equilíbrio perfeito de doçura. A combinação cria um docinho que derrete na boca e agrada tanto adultos quanto crianças.

Para um resultado ainda mais macio, você pode usar açúcar de confeiteiro no lugar do comum. E, se quiser algo ainda mais cremoso, substituir parte do leite por leite condensado deixa a receita mais rica.

Variações e ideias para inovar

As bolinhas podem ganhar várias versões, dependendo do seu gosto:

– Passe no coco ralado para um toque tropical.

– Use cacau em pó para um sabor mais intenso e menos doce.

– dicione essência de baunilha ou raspas de limão à massa antes de cozinhar.

– Coloque um pedacinho de chocolate dentro de cada bolinha para criar uma surpresa cremosa no centro.

Como conservar

As bolinhas duram até três dias na geladeira, dentro de um pote bem fechado. Ao servir, deixe fora da geladeira por alguns minutos para que voltem à textura macia original.

Prática, barata e versátil, essa receita é perfeita para quem busca um doce rápido para o dia a dia — ou simplesmente quer matar aquela vontade de algo gostoso sem complicação.

