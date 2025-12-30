Vegetal normalmente esquecido pode contribuir para músculos mais fortes e olhos saudáveis

Rico em nutrientes, o vegetal se destaca por ajudar na saúde, mas precisa ser preparada do jeito certo

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

A taioba é um daqueles vegetais que muita gente só lembra quando vê em feira ou quintal de avó, mas que tem ganhado espaço novamente por um motivo simples: é nutritiva, versátil e pode trazer benefícios importantes para o corpo.

Com folhas grandes, verdes e sabor suave quando bem preparada, ela é considerada uma PANC (planta alimentícia não convencional) e, apesar de “esquecida” em muitas mesas, pode contribuir tanto para músculos mais fortes quanto para olhos mais saudáveis.

Um dos pontos fortes da taioba é a presença de minerais e vitaminas que ajudam no funcionamento adequado do organismo.

Por ser fonte de magnésio e potássio, por exemplo, ela pode colaborar com a contração e o relaxamento muscular, processos essenciais para quem pratica atividade física ou busca manter a massa magra com o passar do tempo. Esses minerais também participam do equilíbrio de eletrólitos, o que influencia diretamente na performance e na recuperação após esforços mais intensos.

Além disso, a taioba costuma oferecer boas quantidades de cálcio e ferro, nutrientes ligados à saúde óssea e à formação de hemoglobina, o que ajuda no transporte de oxigênio — algo que impacta energia e disposição.

Quando o assunto é visão, a taioba chama atenção por ser rica em compostos antioxidantes, especialmente carotenoides presentes em folhas verde-escuras, como a luteína e a zeaxantina, associados à proteção dos olhos. Esses antioxidantes ajudam a combater o estresse oxidativo e podem contribuir para a manutenção da saúde ocular ao longo do tempo, principalmente por atuarem como uma espécie de “filtro” natural contra agressões que afetam a retina.

Somado a isso, a presença de vitamina A (ou de precursores dela) em vegetais folhosos também é tradicionalmente relacionada ao bom funcionamento da visão.

Outro benefício que costuma aparecer é o apoio ao intestino. Por ser uma folha rica em fibras, a taioba pode ajudar a melhorar o trânsito intestinal e favorecer uma rotina mais regular, além de contribuir para a sensação de saciedade — algo interessante para quem busca controlar fome ao longo do dia. As fibras também auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal, que tem relação com imunidade e bem-estar geral.

Mesmo com tantos pontos positivos, existe um cuidado essencial: a taioba deve ser consumida apenas quando identificada corretamente e preparada de forma adequada.

Algumas espécies parecidas podem ser tóxicas, e o consumo cru não é indicado, já que folhas podem conter substâncias que irritam a boca e a garganta.

O preparo mais comum é refogar ou cozinhar bem as folhas, o que reduz esse desconforto e deixa o vegetal macio, com sabor que lembra espinafre.

Na cozinha, ela pode entrar em receitas simples como refogados, omeletes, tortas, arroz, feijão e até recheios, sendo uma opção econômica e nutritiva para variar o cardápio.

No fim das contas, a taioba é um exemplo de como um vegetal “esquecido” pode ser um aliado do dia a dia, somando nutrientes que favorecem músculos, visão e saúde geral — desde que com atenção ao consumo seguro e ao preparo correto.

