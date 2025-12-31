AO VIVO: Caixa realiza sorteio da Mega da Virada 2025; assista

Concurso especial é transmitido em tempo real pelo YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa a partir das 20h desta quarta-feira (31)

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quarta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2025, concurso mais aguardado do calendário das loterias brasileiras. A extração das seis dezenas ocorre a partir das 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet.

Neste ano, o sorteio não é exibido pela televisão. O público pode acompanhar tudo em tempo real pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa, onde as dezenas são reveladas ao vivo.

A Mega da Virada concentra a maior premiação do ano e não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor total do prêmio é automaticamente distribuído entre os ganhadores das faixas seguintes, como quina e quadra.

As apostas puderam ser registradas até as 20h desta quarta-feira, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelas plataformas digitais da Caixa, incluindo o portal Loterias Caixa, o aplicativo oficial e o Internet Banking, no caso de clientes do banco.

Logo após o encerramento do sorteio, a Caixa Econômica Federal divulga o resultado oficial, o rateio do prêmio e a quantidade de apostas premiadas em cada faixa. Os números sorteados também ficam disponíveis no site das Loterias Caixa.