Apostas de Goiás já faturaram a Mega da Virada em três edições; relembre

Estado ocupa oitava posição no ranking nacional de localidades com apostas vencedoras na premiação

Gabriella Pinheiro - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Ao longo das edições da Mega da Virada, Goiás já figurou entre os estados premiados em três ocasiões. Os dados são da Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pela realização do sorteio especial de fim de ano.

O primeiro prêmio principal destinado ao estado saiu em 2012, quando uma aposta registrada em Aparecida de Goiânia acertou as seis dezenas e levou um valor acumulado de R$ 81.594.699,72.

Anos depois, em 2018, Goiás voltou a aparecer entre os vencedores. Naquela edição, duas apostas feitas no estado acertaram todos os números do concurso.

Os jogos foram registrados nos municípios de Bela Vista de Goiás e Jataí, no Sudoeste goiano. Outras 29 apostas, distribuídas entre 12 estados e o Distrito Federal, também acertaram as seis dezenas e cada ganhador recebeu R$ 5.818.007,36.

Com esses três prêmios principais, Goiás ocupa atualmente a oitava posição no ranking nacional de estados com apostas vencedoras da Mega da Virada.

Veja a listagem de estados com vencedores da Mega da Virada

São Paulo: 31

Minas Gerais: 15

Bahia: 14

Paraná e Rio de Janeiro: 11

Distrito Federal: 6

Espírito Santo e Pará: 5

Mato Grosso do Sul e Santa Catarina: 4

Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Ceará: 3

Alagoas e Rio Grande do Sul: 2

Acre, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe: 1

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!