Padre de Anápolis participa da São Silvestre e mostra que esporte combina com a fé

Nas redes sociais, religioso deu detalhes do evento e demonstrou satisfação ao concluir desafio

Gabriella Pinheiro - 31 de dezembro de 2025

Imagem mostra padre Hiago durante corrida São Silvestre, em São Paulo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Para quem acredita que fé e esporte seguem caminhos distintos, as redes sociais do padre e recém-nomeado vigário da Catedral Bom Jesus da Lapa, em Anápolis, Hiago Moreira Ribeiro, mostram que as duas áreas podem caminhar juntas.

Na manhã desta quarta-feira (31), o religioso participou da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Realizada anualmente em São Paulo, a prova é uma das competições de atletismo mais tradicionais e reconhecidas do mundo.

Ao todo, os participantes percorreram 15 quilômetros pelas ruas da região central da capital paulista, em um evento que reuniu dezenas de milhares de corredores para marcar a despedida do ano.

Em vídeos publicados nos stories das redes sociais, o padre afirmou estar feliz com a participação, além de mostrar detalhes do evento.

“Acabou de ter a largada aqui agora, uma multidão. Vamos ver o que Deus espera para mim nessa corrida. Estou muito empolgado e feliz. É uma energia muito forte estar aqui e aproveitar com muita alegria”, disse.

Em outra gravação, o religioso relatou que o calor foi uma das principais dificuldades enfrentadas durante a prova, mas ressaltou que a animação do público e o desejo de concluir o desafio falaram mais alto.

“Eu acabei de concluir a prova, já estou com a medalha aqui. A Igreja tem um documento sobre esporte, de 2018, que diz: dar o melhor de si mesmo. E essa medalha, para mim, representa isso. O melhor de mim mesmo que fiz aqui, que sirva de lição para muitas outras ocasiões na vida”, afirmou.

Além de vigário, padre Hiago também é responsável pela realização de um seminário aberto e atua como coordenador da Pastoral da Ecologia Integral.

