Resultado da Mega da Virada 2025: confira os números sorteados

Caixa Econômica Federal divulga nesta quarta-feira (31) o resultado do concurso mais esperado do ano, que não acumula e pode pagar prêmio bilionário

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quarta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2025. O concurso especial, que marca o encerramento do calendário das loterias no ano, tem a extração das dezenas prevista para ocorrer a partir das 20h, em São Paulo.

O sorteio é acompanhado por milhões de apostadores em todo o país e conta com transmissão ao vivo pela internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube e das redes sociais das Loterias Caixa. Logo após o encerramento, o resultado oficial é divulgado nos canais institucionais.

Números sorteados da Mega da Virada 2025:

Aguardando sorteio pela Caixa

As apostas puderam ser feitas até as 20h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelas plataformas digitais da Caixa. Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Caso não haja acertadores das seis dezenas, o valor total do prêmio é redistribuído entre os ganhadores das faixas seguintes.

Após a divulgação dos números, a Caixa Econômica Federal informa o rateio completo do concurso, com a quantidade de apostas premiadas na sena, quina e quadra, além dos valores destinados a cada faixa.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores de menor monta podem ser pagos nas casas lotéricas, enquanto quantias superiores exigem atendimento em agência, mediante apresentação do comprovante da aposta, documento oficial com foto e CPF.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme prevê a legislação.