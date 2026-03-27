Graciele da Arte Trigo renuncia à Prefeitura de Campo de Limpo e Câmara marca posse do vice-prefeito

Empresária pretende disputar vaga de deputada estadual. Vice Alzemar Neto assume gestão do município

Lara Duarte - 27 de março de 2026

Graciele é empresária da Arte Trigo. (Foto: Reprodução)

A prefeita de Campo Limpo de Goiás, Graciele da Arte Trigo (UB), formalizou a renúncia ao cargo após enviar ofício à Câmara Municipal, comunicando oficialmente a decisão.

O documento foi encaminhado ao presidente do Legislativo, Mateus Henrique (Podemos), que convocou uma sessão extraordinária para a próxima terça-feira (31), às 17h30, para tratar do tema e dar andamento aos procedimentos legais.

A pauta inclui a leitura da carta de renúncia, a declaração de vacância do cargo e os trâmites para a posse do vice-prefeito.

Com a saída de Graciele, quem assume o comando da Prefeitura é o vice-prefeito Alzemar Neto (UB), conforme prevê a legislação municipal.

Graciele e Alzemar foram eleitos com 77,22% dos votos na última eleição municipal. A renúncia ocorre porque a empresária pretende disputar uma vaga de deputada estadual.

Ainda filiada ao UB, ela negocia com outras siglas para a disputa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

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