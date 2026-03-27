Quina 6986: concurso não teve nenhum grande vencedor e valor do prêmio acumula em mais de R$ 8 milhões

Mesmo sem um novo milionário, o sorteio distribuiu prêmios significativos para quem acertou parte dos números

Isabella Valverde - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O sorteio do concurso 6986 da Quina, realizado na noite desta quinta-feira (26) no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem apostadores na faixa principal. Como ninguém conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas, o prêmio acumulou novamente e a estimativa para o próximo concurso subiu para impressionantes R$ 8,5 milhões.

As dezenas reveladas pelo globo foram: 18 – 26 – 44 – 51 – 73.

Mesmo sem um novo milionário, o sorteio distribuiu prêmios significativos para quem acertou parte dos números. Na Quadra (4 acertos), 31 apostas foram contempladas com R$ 12.555,90, que ajuda a engordar o orçamento.

Já nas faixas do Terno (3 acertos) e do Duque (2 acertos), milhares de brasileiros garantiram retornos menores, mas que mantêm viva a esperança para o próximo jogo.

O próximo sorteio (concurso 6987) acontece já nesta sexta-feira (27). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Vale lembrar que a Quina é uma das poucas loterias com sorteios diários, de segunda a sábado. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O apostador também pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números, ou pela Teimosinha, para concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

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