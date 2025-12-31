Sorteio da Mega da Virada 2025: confira o resultado

Caixa Econômica Federal promove nesta quarta-feira (31) o concurso mais aguardado do ano, com divulgação oficial dos números logo após o sorteio

Diferente da loteria regular, onde o apostador precisa acertar seis números para levar o prêmio principal, aqui vence quem acertar o maior número de dezenas. (Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial que encerra o ano movimentando milhões de apostas em todo o país. A extração das seis dezenas está prevista para ocorrer a partir das 20h, em São Paulo.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo pela internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube e das redes sociais das Loterias Caixa. Assim que a apuração é concluída, o resultado oficial passa a ser divulgado no site da instituição, incluindo a quantidade de ganhadores e o rateio do prêmio.

Resultado da Mega da Virada 2025:

Aguardando sorteio pela Caixa

As apostas para o concurso especial puderam ser registradas até as 20h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas credenciadas quanto pelas plataformas digitais da Caixa. A Mega da Virada não acumula, e, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor total do prêmio é automaticamente dividido entre os ganhadores das faixas seguintes.

Após a divulgação do resultado, a Caixa Econômica Federal informa oficialmente os valores pagos para a sena, quina e quadra, além do número de apostas contempladas em cada categoria.

Os prêmios podem ser retirados nas agências da Caixa. Valores menores podem ser pagos diretamente nas lotéricas, enquanto quantias mais elevadas exigem o comparecimento a uma agência, com apresentação do comprovante da aposta, documento oficial com foto e CPF.

O prazo para resgate do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja retirado dentro desse período, ele é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme determina a legislação.