‘Zootopia 2’ se torna a maior bilheteria da Disney e supera ‘Frozen 2’ nos cinemas

Só nos Estados Unidos, o longa acumulou US$ 333 milhões, enquanto as bilheterias internacionais somaram US$ 1,13 bilhão

Folhapress - 31 de dezembro de 2025

Zootopia 2 alcançou a marca histórica nos cinemas. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A sequência de “Zootopia” tornou-se um fenômeno global e arrecadou US$ 1,46 bilhão no mundo, ultrapassando “Frozen 2”, que detinha o recorde desde 2019, com US$ 1,45 bilhão.

Só nos Estados Unidos, o longa acumulou US$ 333 milhões, enquanto as bilheterias internacionais somaram US$ 1,13 bilhão. Durante o período do Natal, em sua quinta semana em cartaz, o filme ainda conseguiu um aumento significativo de receita, com cerca de US$ 87,9 milhões adicionais, algo raro para um filme nessa fase de exibição.

Outro marco importante foi “Zootopia 2” atingir US$ 1 bilhão em apenas 17 dias, tornando-se a produção com classificação livre mais rápida da história a alcançar esse valor. O sucesso se destacou especialmente na China, onde o longa já ultrapassou US$ 500 milhões, um recorde recente para filmes americanos naquele mercado.

Além de “Zootopia 2”, apenas mais dois filmes ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em 2025: o remake live-action de “Lilo & Stitch”, com cerca de US$ 1,03 bilhão, e a animação chinesa “Ne Zha 2”, que lidera com mais de US$ 2,2 bilhões.

O filme traz de volta a dupla de protagonistas Judy Hopps, dublada por Ginnifer Goodwin, e Nick Wilde, dublado por Jason Bateman, agora em um novo desafio: resolver um mistério com répteis que ameaça desestabilizar a harmonia de Zootopia.

Com recordes globais, grande aceitação do público e resultados expressivos nas bilheterias, “Zootopia 2” confirma seu lugar como um dos maiores sucessos da Disney Animation até hoje.