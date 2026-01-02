6 profissões perfeitas para quem tem mais de 50 anos, segundo recrutadores

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O mercado de trabalho está passando por uma transformação silenciosa, mas profunda. Se antes completar cinco décadas de vida era sinônimo de proximidade com a aposentadoria, hoje o cenário é de reinvenção.

Com o aumento da longevidade e a valorização das chamadas soft skills (habilidades comportamentais), recrutadores têm focado em profissionais com mais de 50 anos para posições que exigem resiliência, ética e capacidade de mediação.

Especialistas em Recursos Humanos afirmam que a “geração prateada” possui um trunfo que não se aprende em cursos rápidos: a vivência. Confira abaixo seis profissões que estão em alta para quem já passou dos 50 e deseja continuar brilhando na carreira.

1. Consultor de Gestão e Estratégia

Muitas empresas, especialmente startups em crescimento acelerado, carecem de processos e visão de longo prazo. O profissional 50+ entra como um mentor ou consultor, utilizando sua bagagem para organizar fluxos de trabalho e evitar erros que ele próprio já viu acontecerem no passado.

2. Conselheiro de Carreira ou Mentor Profissional

Quem melhor para guiar novos talentos do que alguém que já percorreu todo o caminho? Recrutadores indicam que a transição para a mentoria é natural e muito bem paga, especialmente em setores técnicos ou corporativos de alto nível.

3. Gestor de Relacionamento e Sucesso do Cliente (Customer Success)

O atendimento ao cliente moderno exige paciência, empatia e uma comunicação clara — virtudes frequentemente associadas à maturidade. Profissionais mais experientes costumam transmitir mais confiança e autoridade ao lidar com reclamações ou negociações complexas.

4. Especialista em ESG (Ambiental, Social e Governança)

A pauta ESG está no topo das prioridades corporativas. Como essa área envolve ética, conformidade e impacto social, profissionais com trajetória sólida e reputação ilibada são os favoritos para liderar comitês e departamentos de sustentabilidade.

5. Professor ou Instrutor em Cursos Técnicos

O “saber fazer” é extremamente valorizado em escolas de negócios e centros de capacitação técnica. Unir a experiência prática à docência permite que o profissional 50+ mantenha-se atualizado enquanto repassa conhecimentos valiosos para as novas gerações.

6. Agente de Viagens Especializado em Experiência

O turismo para a terceira idade é um dos setores que mais cresce no mundo. Recrutadores dessa área preferem contratar pessoas da mesma faixa etária dos clientes, pois a identificação é imediata e a compreensão das necessidades específicas do grupo (como acessibilidade e ritmo de viagem) é muito maior.

