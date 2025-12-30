6 profissões que devem dominar o mercado de trabalho nos próximos anos
Relatórios e dados do mercado apontam que tecnologia, segurança digital e transição verde estão entre as áreas com maior crescimento
O mercado de trabalho está mudando rápido — e não é força de expressão. A combinação entre inteligência artificial, digitalização de serviços, necessidade de segurança de dados, envelhecimento da população e transição para uma economia mais sustentável tem redesenhado as carreiras mais valorizadas para os próximos anos.
Um dos principais estudos sobre esse tema é o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, que projeta quais funções devem crescer com mais força até 2030.
O levantamento reúne a percepção de mais de mil empresas no mundo e aponta uma transformação profunda no perfil das vagas.
A seguir, veja 6 profissões que devem dominar o mercado de trabalho nos próximos anos, com explicação, áreas de atuação e por que elas estão em alta.
1) Especialista em Inteligência Artificial e Machine Learning
A IA já está dentro de empresas, aplicativos e serviços que usamos diariamente — e a demanda tende a crescer ainda mais. Profissionais da área atuam no desenvolvimento de modelos, automação de processos, análise de dados e criação de soluções com IA generativa.
Por que está em alta: a adoção de IA e automação é um dos principais motores da transformação do trabalho até 2030.
2) Especialista em Big Data e Análise de Dados
Dados viraram o “novo petróleo” — e empresas precisam de gente qualificada para organizar, interpretar e transformar informações em decisões estratégicas.
Esse profissional atua em áreas como:
– Inteligência de mercado
– Previsão de demanda
– Comportamento do consumidor
– Métricas e otimização de processos
Por que está em alta: relatórios apontam especialistas em dados como um dos cargos com maior crescimento projetado até 2030.
3) Profissional de Cibersegurança (Segurança da Informação)
Com mais serviços online, cresce também o número de ataques digitais, vazamentos e golpes. Por isso, profissionais de segurança da informação se tornaram essenciais em empresas de todos os tamanhos.
Atuam em:
– Prevenção de invasões
– Proteção de dados e redes
– Resposta a incidentes
– Compliance e privacidade
Por que está em alta: a necessidade de segurança digital está entre os fatores que mais aumentam a demanda por profissionais especializados.
4) Desenvolvedor de Software e Aplicativos
Mesmo com o avanço da IA, a programação continua sendo uma das bases do mercado moderno. Aplicativos, sites, sistemas internos, plataformas e soluções corporativas continuam exigindo profissionais para criar, manter e evoluir produtos digitais.
Por que está em alta: desenvolvedores seguem entre os cargos com forte crescimento no mundo e também aparecem em listas de empregos em alta.
5) Engenheiro ou Especialista em FinTech
O setor financeiro passa por uma revolução: pagamentos instantâneos, bancos digitais, criptografia, regulação tecnológica e automação de serviços. Por isso, cresce a procura por profissionais que dominem tecnologia aplicada a finanças.
Atuam em:
– Sistemas de pagamento e crédito
– Análise de risco automatizada
– Tecnologia bancária e compliance
– Produtos digitais financeiros
Por que está em alta: o Fórum Econômico Mundial cita funções ligadas a FinTech entre as que mais crescem até 2030.
6) Especialista em Sustentabilidade e “Green Jobs”
A transição verde está impactando energia, agronegócio, indústria, logística e construção. Profissões ligadas à sustentabilidade ganham espaço com empresas buscando reduzir emissões, cumprir metas ambientais e adaptar processos.
Pode atuar em:
– ESG e compliance ambiental
– Eficiência energética
– Gestão de resíduos
– Consultoria e certificações
Por que está em alta: a transição para uma economia verde é apontada como um dos grandes motores do mercado de trabalho até 2030.
