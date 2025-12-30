6 profissões que devem dominar o mercado de trabalho nos próximos anos

Relatórios e dados do mercado apontam que tecnologia, segurança digital e transição verde estão entre as áreas com maior crescimento

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração//Pexels/Mikhail Nilov)

O mercado de trabalho está mudando rápido — e não é força de expressão. A combinação entre inteligência artificial, digitalização de serviços, necessidade de segurança de dados, envelhecimento da população e transição para uma economia mais sustentável tem redesenhado as carreiras mais valorizadas para os próximos anos.

Um dos principais estudos sobre esse tema é o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, que projeta quais funções devem crescer com mais força até 2030.

O levantamento reúne a percepção de mais de mil empresas no mundo e aponta uma transformação profunda no perfil das vagas.

A seguir, veja 6 profissões que devem dominar o mercado de trabalho nos próximos anos, com explicação, áreas de atuação e por que elas estão em alta.

1) Especialista em Inteligência Artificial e Machine Learning

A IA já está dentro de empresas, aplicativos e serviços que usamos diariamente — e a demanda tende a crescer ainda mais. Profissionais da área atuam no desenvolvimento de modelos, automação de processos, análise de dados e criação de soluções com IA generativa.

Por que está em alta: a adoção de IA e automação é um dos principais motores da transformação do trabalho até 2030.

2) Especialista em Big Data e Análise de Dados

Dados viraram o “novo petróleo” — e empresas precisam de gente qualificada para organizar, interpretar e transformar informações em decisões estratégicas.

Esse profissional atua em áreas como:

– Inteligência de mercado

– Previsão de demanda

– Comportamento do consumidor

– Métricas e otimização de processos

Por que está em alta: relatórios apontam especialistas em dados como um dos cargos com maior crescimento projetado até 2030.

3) Profissional de Cibersegurança (Segurança da Informação)

Com mais serviços online, cresce também o número de ataques digitais, vazamentos e golpes. Por isso, profissionais de segurança da informação se tornaram essenciais em empresas de todos os tamanhos.

Atuam em:

– Prevenção de invasões

– Proteção de dados e redes

– Resposta a incidentes

– Compliance e privacidade

Por que está em alta: a necessidade de segurança digital está entre os fatores que mais aumentam a demanda por profissionais especializados.

4) Desenvolvedor de Software e Aplicativos

Mesmo com o avanço da IA, a programação continua sendo uma das bases do mercado moderno. Aplicativos, sites, sistemas internos, plataformas e soluções corporativas continuam exigindo profissionais para criar, manter e evoluir produtos digitais.

Por que está em alta: desenvolvedores seguem entre os cargos com forte crescimento no mundo e também aparecem em listas de empregos em alta.

5) Engenheiro ou Especialista em FinTech

O setor financeiro passa por uma revolução: pagamentos instantâneos, bancos digitais, criptografia, regulação tecnológica e automação de serviços. Por isso, cresce a procura por profissionais que dominem tecnologia aplicada a finanças.

Atuam em:

– Sistemas de pagamento e crédito

– Análise de risco automatizada

– Tecnologia bancária e compliance

– Produtos digitais financeiros

Por que está em alta: o Fórum Econômico Mundial cita funções ligadas a FinTech entre as que mais crescem até 2030.

6) Especialista em Sustentabilidade e “Green Jobs”

A transição verde está impactando energia, agronegócio, indústria, logística e construção. Profissões ligadas à sustentabilidade ganham espaço com empresas buscando reduzir emissões, cumprir metas ambientais e adaptar processos.

Pode atuar em:

– ESG e compliance ambiental

– Eficiência energética

– Gestão de resíduos

– Consultoria e certificações

Por que está em alta: a transição para uma economia verde é apontada como um dos grandes motores do mercado de trabalho até 2030.

