Apenas 31 municípios não receberão forte temporal previsto para este sábado (3) em Goiás, mostra Cimehgo
Quantidade de chuva que deve cair sobre a maior parte do estado também é preocupante
O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) colocou a grande maioria do estado em alerta para este sábado (03), com a previsão de que apenas 31 dos 246 municípios goianos escapem de um temporal (lista completa após o texto).
A combinação de calor e alta umidade cria o cenário perfeito para a formação de pancadas de chuva intensas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento superiores a 50 km/h, forte incidência de raios e até queda de granizo em áreas isoladas.
A ampla cobertura do alerta acende um sinal de atenção para a população em quase todo o território goiano, que deve se preparar para um dia de instabilidade.
O volume de água esperado é um dos principais pontos de preocupação, com as regiões Norte e Leste do estado podendo registrar os maiores acumulados, chegando a 45 milímetros.
Para a região Central, onde se localiza Goiânia, a previsão é de até 35 milímetros, enquanto o Sudoeste goiano deve receber o menor volume, com cerca de 20 milímetros.
Segundo o Cimehgo, as tempestades podem despejar entre 20 e 30 milímetros de água por hora, volume considerado alto e com potencial para causar transtornos, como alagamentos em áreas urbanas.
Na capital, Goiânia, os termômetros podem atingir os 32ºC, com previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. O cenário se repete em outras grandes cidades, como Anápolis e Rio Verde, que também estão na lista de alerta e devem registrar calor e instabilidade.
Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante as tempestades, não se abrigue debaixo de árvores e redobre a atenção no trânsito, garantindo a segurança de todos até que o tempo se firme novamente.
Confira as 31 cidades que escaparam do alerta
- Água Fria de Goiás
- Alto Paraíso de Goiás
- Alvorada do Norte
- Buritinópolis
- Cabeceiras
- Campinaçu
- Cavalcante
- Colinas do Sul
- Flores de Goiás
- Formosa
- Formoso
- Guarani de Goiás
- Iaciara
- Mambaí
- Mimoso de Goiás
- Minaçu
- Monte Alegre de Goiás
- Montividiu do Norte
- Niquelândia
- Nova Roma
- Padre Bernardo
- Planaltina
- Posse
- Santa Tereza de Goiás
- São João d’Aliança
- Simolândia
- Sítio d’Abadia
- Teresina de Goiás
- Trombas
- Vila Boa
