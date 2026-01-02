Apenas 31 municípios não receberão forte temporal previsto para este sábado (3) em Goiás, mostra Cimehgo

Quantidade de chuva que deve cair sobre a maior parte do estado também é preocupante

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Previsão aponta chuvas irregulares durante o verão.
Previsão aponta chuvas irregulares durante o verão. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) colocou a grande maioria do estado em alerta para este sábado (03), com a previsão de que apenas 31 dos 246 municípios goianos escapem de um temporal (lista completa após o texto).

A combinação de calor e alta umidade cria o cenário perfeito para a formação de pancadas de chuva intensas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento superiores a 50 km/h, forte incidência de raios e até queda de granizo em áreas isoladas.

A ampla cobertura do alerta acende um sinal de atenção para a população em quase todo o território goiano, que deve se preparar para um dia de instabilidade.

O volume de água esperado é um dos principais pontos de preocupação, com as regiões Norte e Leste do estado podendo registrar os maiores acumulados, chegando a 45 milímetros.

Para a região Central, onde se localiza Goiânia, a previsão é de até 35 milímetros, enquanto o Sudoeste goiano deve receber o menor volume, com cerca de 20 milímetros.

Segundo o Cimehgo, as tempestades podem despejar entre 20 e 30 milímetros de água por hora, volume considerado alto e com potencial para causar transtornos, como alagamentos em áreas urbanas.

Na capital, Goiânia, os termômetros podem atingir os 32ºC, com previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. O cenário se repete em outras grandes cidades, como Anápolis e Rio Verde, que também estão na lista de alerta e devem registrar calor e instabilidade.

Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante as tempestades, não se abrigue debaixo de árvores e redobre a atenção no trânsito, garantindo a segurança de todos até que o tempo se firme novamente.

Confira as 31 cidades que escaparam do alerta

  • Água Fria de Goiás
  • Alto Paraíso de Goiás
  • Alvorada do Norte
  • Buritinópolis
  • Cabeceiras
  • Campinaçu
  • Cavalcante
  • Colinas do Sul
  • Flores de Goiás
  • Formosa
  • Formoso
  • Guarani de Goiás
  • Iaciara
  • Mambaí
  • Mimoso de Goiás
  • Minaçu
  • Monte Alegre de Goiás
  • Montividiu do Norte
  • Niquelândia
  • Nova Roma
  • Padre Bernardo
  • Planaltina
  • Posse
  • Santa Tereza de Goiás
  • São João d’Aliança
  • Simolândia
  • Sítio d’Abadia
  • Teresina de Goiás
  • Trombas
  • Vila Boa

