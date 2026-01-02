Apenas 31 municípios não receberão forte temporal previsto para este sábado (3) em Goiás, mostra Cimehgo

Quantidade de chuva que deve cair sobre a maior parte do estado também é preocupante

Danilo Boaventura - 02 de janeiro de 2026

Previsão aponta chuvas irregulares durante o verão. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) colocou a grande maioria do estado em alerta para este sábado (03), com a previsão de que apenas 31 dos 246 municípios goianos escapem de um temporal (lista completa após o texto).

A combinação de calor e alta umidade cria o cenário perfeito para a formação de pancadas de chuva intensas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento superiores a 50 km/h, forte incidência de raios e até queda de granizo em áreas isoladas.

A ampla cobertura do alerta acende um sinal de atenção para a população em quase todo o território goiano, que deve se preparar para um dia de instabilidade.

O volume de água esperado é um dos principais pontos de preocupação, com as regiões Norte e Leste do estado podendo registrar os maiores acumulados, chegando a 45 milímetros.

Para a região Central, onde se localiza Goiânia, a previsão é de até 35 milímetros, enquanto o Sudoeste goiano deve receber o menor volume, com cerca de 20 milímetros.

Segundo o Cimehgo, as tempestades podem despejar entre 20 e 30 milímetros de água por hora, volume considerado alto e com potencial para causar transtornos, como alagamentos em áreas urbanas.

Na capital, Goiânia, os termômetros podem atingir os 32ºC, com previsão de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. O cenário se repete em outras grandes cidades, como Anápolis e Rio Verde, que também estão na lista de alerta e devem registrar calor e instabilidade.

Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante as tempestades, não se abrigue debaixo de árvores e redobre a atenção no trânsito, garantindo a segurança de todos até que o tempo se firme novamente.

Confira as 31 cidades que escaparam do alerta

Água Fria de Goiás

Alto Paraíso de Goiás

Alvorada do Norte

Buritinópolis

Cabeceiras

Campinaçu

Cavalcante

Colinas do Sul

Flores de Goiás

Formosa

Formoso

Guarani de Goiás

Iaciara

Mambaí

Mimoso de Goiás

Minaçu

Monte Alegre de Goiás

Montividiu do Norte

Niquelândia

Nova Roma

Padre Bernardo

Planaltina

Posse

Santa Tereza de Goiás

São João d’Aliança

Simolândia

Sítio d’Abadia

Teresina de Goiás

Trombas

Vila Boa

