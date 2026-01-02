Após apelo de moradores da Vila União, Márcio Corrêa manda corrigir obra mal feita da gestão Roberto Naves

Em vídeo, prefeito reconheceu gravidade da situação em que caminhões e carretas passam em alta velocidade na contramão

Natália Sezil - 02 de janeiro de 2026

Márcio Corrêa (PL) mostrou situação de avenida na Vila União. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) atendeu a apelos de moradores da Vila União, em Anápolis, e mandou corrigir uma obra executada durante a gestão Roberto Naves (Republicanos).

O gestor municipal compartilhou a situação por meio das redes sociais. Em vídeo, ele mostra a Avenida Lídia Sousa Fernandes, onde os reparos ficaram pela metade e vizinhos convivem com dificuldades.

Como a via não oferece alternativa de acesso, motoristas acabam se vendo seguindo a contramão para conseguir trafegar. Muitas vezes, quem passa por ali são os caminhoneiros, descendo em alta velocidade.

Um morador relatou: “de tarde ninguém aguenta isso aqui, não. A noite inteira caminhão passando aqui, batendo. Se for contar quantos acidentes deu ali, vixe. As carretas não dão conta de fazer a curva”.

Diante do exposto, Márcio reconheceu a gravidade da situação e convocou a Secretaria de Trânsito e Transporte e a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), demandando radar eletrônico e a abertura de um acesso à avenida.

