Uma vida no vermelho? Estes são os dois semáforos com os maiores tempos de espera em Anápolis

Sistema tradicional trabalha com tempos fixos, então mesmo com a outra via vazia, motoristas acabam ficando "presos" sem necessidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Trânsito de Anápolis. (Foto: Reprodução) semáforo
Trânsito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

De motoristas que não respeitam leis a até aqueles mais desligados, qualquer coisa pode virar motivo de briga e discussão no trânsito de Anápolis. Porém, se tem algo que une todos os condutores da cidade, é a angústia e até mesmo preguiça em determinados semáforos da cidade, que parecem “viver no vermelho”.

Para quem circula com frequência pelas ruas, especialmente atrás do volante, a impressão é de que alguns sinaleiros levam muito mais tempo do que outros, contribuindo ainda mais para o estresse no vai e vem dos carros.

Foi motivado por este sentimento que o Portal 6 conversou com o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino Siqueira, que explicou um pouco mais sobre o sistema semafórico da cidade.

Leia também

“Antes é preciso entender como funciona o semáforo. O sistema tradicional funciona com base em tempos fixos, definidos previamente a partir de estudos de fluxo de veículos e pedestres”, explicou.

Ou seja, o tempo que cada sinal passa no verde e vermelho é calculado com base em estudos prévios de fluxo, como horário de pico, tipo de via, volume médio de veículos, mas não muda em tempo real.

Assim, mesmo que a rua no outro sentido esteja vazia, o semáforo cumpre todo o tempo programado, podendo deixar motoristas presos no vermelho ainda que sem real necessidade.

Importante mencionar que cada conjunto de semáforos pode ser personalizado para uma contagem de tempo distinta a depender do horário do dia, mas que este diferencial é pré-programado, e não uma resposta “ao vivo”.

Sinais mais demorados

O presidente do CMTT afirmou que, em vias de maior fluxo, tempos maiores acabam se tornando uma necessidade para contribuir com a fluidez geral.

Assim, o cruzamento com o maior tempo de espera na cidade é o encontro entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Jamel Cecílio, em frente ao Posto Azet, com um ciclo de aproximadamente 1 minuto e 35 segundos.

Cruzamento em frente ao posto Azet é o mais demorado da cidade. (Foto: Davi Galvão)

Cruzamento em frente ao posto Azet é o mais demorado da cidade. (Foto: Davi Galvão)

Na sequência, os semáforos que marcam o encontro entre as Avenidas Fernando Costa, Presidente Kennedy e Tiradentes, na Jaiara, ficam com o segundo maior intervalo, de cerca de um minuto.

Cruzamento na Jaiara próximo a Fama é o segundo mais demorado da cidade. (Foto: Google Street View)

Cruzamento na Jaiara próximo a Fama é o segundo mais demorado da cidade. (Foto: Google Street View)

A nível de comparação, a média de todos os semáforos da cidade é de 45 a 50 segundos.

“Mesmo se pegar os mais demorados, a gente ainda considera que está otimizado. Claro, tem como melhorar, mas se for comparar com grandes metrópoles, como São Paulo, lá tem semáforos que levam 3 minutos”, comentou Lino.

Semáforos inteligentes

Atualmente, Anápolis também conta com um sistema de semáforos inteligentes, que foi instalado no cruzamento da Avenida Brasil Norte com a Avenida Oscar Niemeyer, ainda em abril deste ano.

Ao contrário dos semáforos tradicionais, que funcionam através de programações fixas, o novo sistema ajusta automaticamente os tempos de sinalização com base na demanda real de tráfego.

“Assim, se a via estiver muito movimentada e a outra, que cruza, não tiver tráfego, o sistema reconhece essa ausência e deixa a via principal com o fluxo livre”, explicou.

A previsão é de que, até o final do primeiro semestre de 2026 mais três modelos do tipo sejam instalados nos cruzamentos da Avenida Brasil com a Amazílio Lino; Avenida Brasil com Engenheiro Portela; e Avenida Mato Grosso com a Visconde de Taunay.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias