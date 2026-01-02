Boa notícia para motoristas de Goiás com IPVA do ano passado em atraso

Débitos já podem ser parcelados em até seis vezes, conforme o final da placa

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Motoristas de Goiás que estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 em atraso já podem regularizar a situação por meio do parcelamento do imposto.

Neste primeiro momento, o benefício está disponível para veículos com placas finais 1 e 2, com opção de dividir o valor em até seis parcelas.

O serviço é oferecido pela Secretaria da Economia de Goiás e pode ser acessado pela opção “Pagar ou Parcelar Tributos”, seguida de “Parcelamento do IPVA”.

A legislação estadual autoriza o parcelamento após 90 dias do vencimento do imposto. Para realizar ou simular a operação, é necessário informar a placa e o Renavam.

A partir de 30 de janeiro, o parcelamento será liberado também para veículos com placas finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Atualmente, cerca de 500 mil veículos em Goiás acumulam aproximadamente R$ 580 milhões em débitos de IPVA referentes a 2025.

Quem preferir pode quitar o imposto à vista pelo site da Secretaria da Economia ou pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Já o licenciamento anual e eventuais multas devem ser pagos diretamente pelos canais do Detran-GO ou pelo Portal Expresso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!