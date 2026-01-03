Apostadores de Goiás dão sorte e levam bolada na Quina e na Lotofácil no primeiro “sextou” do ano

Em ambas as loterias, as apostas bateram na trave, acertando uma dezena a menos da pontuação principal

Paulo Roberto Belém - 03 de janeiro de 2026

Premiações dos goianos no primeiro “sextou” do ano foram na Quina e na Lotofácil. (Foto: Reprodução)

Apostadores goianos que fizeram aquela “fézinha” nas loterias da Caixa, com o sorteio dos concursos realizados bem no primeiro “sextou” do ano (02), vão comemorar porque entraram no primeiro final de semana de 2026 com grana no bolso.

Na Quina, as apostas premiadas bateram na trave, acertando quatro das cinco dezenas necessárias para o prêmio principal.

Em Buriti Alegre, a aposta foi do tipo bolão, registrada na Casa Lotérica Zago, com quatro cotas, e rendeu um prêmio de R$ 12.273,52. Já em Goiânia, o registro foi simples, realizada no Ponto da Sorte, com uma cota, garantindo um prêmio de R$ 12.273,55. Somados, os prêmios totalizam R$ 24.547,07.

Foram sorteados as seguintes numerações: 11 – 15 – 29 – 48 – 57.

Outra loteria com sorteio nesta sexta foi a Lotofácil. Em Goiás, os apostadores também bateram na trave, acertando 14 das 15 dezenas para o prêmio máximo.

Eles são das cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia, Planaltina, Rialma e Senador Canedo. Ao todo, a soma dos prêmios chega a R$ 21.461,09.

Pela Lotofácil, foram sorteados os seguintes números: 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25.

O interessante da Lotofácil, é que pelo valor do prêmio, o apostador pode ir direto em qualquer lotérica neste sábado (03) para resgatar o dinheiro. Agora, como os da Quina extrapolaram os R$ 10 mil, eles terão de ir a uma agência da Caixa.

