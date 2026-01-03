Como acabar de vez com as baratas na cozinha de forma simples

Dicas práticas e eficazes para eliminar as baratas da cozinha e evitar que voltem, garantindo um ambiente mais limpo e saudável

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Dia a Dia com Você Vanessa Silva)

As baratas são uma das pragas mais indesejadas nas casas e, quando aparecem na cozinha, o desconforto aumenta. Esses insetos são conhecidos por sua habilidade em se infiltrar em pequenos espaços e por espalharem germes e bactérias.

Se você está cansado de lidar com elas e quer acabar de vez com as baratas na cozinha, continue lendo! Aqui, você encontrará soluções simples e eficazes para eliminar a praga e evitar que elas voltem.

Como as baratas entram na cozinha?

As baratas podem entrar na cozinha por meio de frestas, rachaduras nas paredes ou até mesmo através de encanamentos. Elas são atraídas por restos de comida, gordura acumulada e ambientes úmidos.

Além disso, as baratas podem se esconder em lugares de difícil acesso, como atrás de eletrodomésticos ou em armários pouco utilizados. Por isso, manter o ambiente limpo é fundamental para evitar que elas encontrem o que precisam para se instalar.

Passos para eliminar as baratas na cozinha de forma simples

1. Limpeza rigorosa

A limpeza é o primeiro passo para eliminar as baratas e evitar seu retorno. Elas são atraídas principalmente por restos de comida e sujeira acumulada. Certifique-se de limpar bem todos os cantos da cozinha, incluindo os lugares onde as baratas costumam se esconder, como embaixo da pia, atrás do fogão e nas frestas do armário.

Aspire o chão regularmente e passe um pano úmido nas superfícies, removendo qualquer resíduo de gordura. Lembre-se de limpar também os utensílios de cozinha e manter a despensa organizada, sem alimentos expostos.

2. Eliminar pontos de entrada

Uma das formas mais eficazes de evitar que as baratas voltem é bloquear os pontos de entrada. Verifique se há rachaduras nas paredes, frestas nas janelas ou buracos nas portas. Use calafetadores, silicone ou massinha própria para vedar essas aberturas. Não se esqueça de checar também os canos da pia, pois as baratas podem subir por aí. Instalar redes de proteção em ralos e tampas para os encanamentos também ajuda a impedir o acesso desses insetos.

3. Usar iscas e armadilhas

Além de manter a cozinha limpa e vedar as entradas, outra estratégia eficaz para acabar com as baratas é utilizar iscas e armadilhas. As iscas para baratas contêm substâncias atrativas e venenosas que as matam lentamente, evitando que elas transmitam o veneno a outras baratas e se espalhem pela casa. Coloque as iscas em pontos estratégicos, como nos cantos da cozinha, atrás de eletrodomésticos e em lugares mais escuros onde as baratas costumam se esconder. Armadilhas adesivas também são uma boa opção, já que podem capturar as baratas e impedir que se movimentem.

Dicas adicionais para manter a cozinha livre de baratas

Evite água parada: Baratas são atraídas por umidade, por isso, verifique se há vazamentos nas torneiras ou canos da cozinha e repare-os imediatamente. Evite deixar pratos sujos com restos de comida na pia e seque bem os utensílios de cozinha.

Atenção ao lixo: O lixo é um dos principais atrativos das baratas. Certifique-se de manter a lixeira bem fechada e retire o lixo da cozinha com regularidade. Não deixe lixo acumulado durante a noite, pois ele atrai muitas pragas.

Produtos naturais: Se preferir alternativas naturais aos venenos, o uso de terra diatomácea e óleos essenciais, como o de hortelã-pimenta e lavanda, pode ser útil. Esses produtos são eficazes para repelir baratas sem prejudicar a saúde dos moradores.

Por que é importante agir rápido?

Além de causar desconforto, a presença de baratas na cozinha pode representar um risco à saúde, pois elas carregam germes e bactérias que podem contaminar alimentos e superfícies. Elas também são conhecidas por serem resistentes a muitos produtos de controle, por isso, quanto mais cedo agir, mais fácil será eliminar a praga.

