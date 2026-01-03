O truque dos hotéis para deixar a toalha de banho macia e cheirosa usando um ingrediente caseiro

Produto simples ajuda a eliminar resíduos, devolver a maciez do tecido e manter o perfume por mais tempo

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

Toalhas na máquina. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Toalhas de hotel chamam atenção por um motivo simples: elas continuam macias e agradáveis mesmo após muitas lavagens. Em casa, porém, é comum que fiquem ásperas, pesadas e com cheiro estranho. O segredo usado por hotéis e lavanderias profissionais passa longe de produtos caros.

O ingrediente-chave é o bicarbonato de sódio.

Muito utilizado em lavanderias industriais, o bicarbonato ajuda a limpar profundamente as fibras da toalha, removendo restos de sabão, gordura corporal e impurezas que deixam o tecido duro ao longo do tempo.

Ao contrário do amaciante tradicional, que cria uma película sobre a toalha, o bicarbonato age por dentro do tecido. Isso devolve a maciez natural e melhora até a capacidade de absorção da toalha.

O uso é simples. Na lavagem comum, basta adicionar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina, junto com o sabão. Ele potencializa a limpeza e evita o acúmulo de resíduos.

Para deixar a toalha cheirosa, hotéis costumam apostar em um detalhe extra: algumas gotas de óleo essencial. Lavanda, eucalipto ou capim-limão são os mais usados. As gotas podem ser colocadas em um pano limpo dentro da secadora ou misturadas em um borrifador com água para perfumar a toalha após a secagem.

Outro cuidado importante adotado por hotéis é reduzir o uso de amaciante. Em excesso, ele endurece as fibras e faz a toalha perder maciez com o tempo, mesmo que pareça perfumada no início.

A secagem também faz diferença. Sempre que possível, as toalhas devem secar totalmente, em local bem ventilado ou ao sol, evitando que a umidade provoque cheiro desagradável.

Com bicarbonato de sódio e um cuidado simples na lavagem, é possível reproduzir em casa o mesmo resultado das toalhas de hotel: macias, leves e com cheiro agradável por muito mais tempo.

