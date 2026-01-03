Por que podólogos recomendam lavar os pés com sal e bicarbonato

Combinação dos dois ingredientes em água morna oferece mais do que um momento de relaxamento

03 de janeiro de 2026

Depois de um dia inteiro dentro de sapatos fechados, em pé ou caminhando longas distâncias, os pés costumam dar sinais claros de desgaste. Ardência, sensação de peso, odor forte e ressecamento estão entre as queixas mais comuns nos consultórios de podologia. É justamente nesse contexto que um cuidado caseiro antigo voltou a ganhar espaço entre as recomendações de especialistas: lavar os pés com sal e bicarbonato.

A combinação dos dois ingredientes em água morna oferece mais do que um momento de relaxamento. Segundo podólogos, o hábito contribui para a higiene profunda da pele, ajuda a controlar a transpiração excessiva e cria um ambiente menos favorável à proliferação de fungos e bactérias, desde que seja associado à secagem adequada e ao uso de calçados ventilados.

O bicarbonato de sódio atua principalmente na neutralização de odores. Ele ajuda a equilibrar o pH da pele, reduzindo a ação das bactérias que se alimentam do suor e são responsáveis pelo mau cheiro. Já o sal grosso potencializa a limpeza, tem leve ação antimicrobiana e contribui para uma esfoliação suave, especialmente quando a pele está mais espessa ou com tendência a rachaduras.

Quando os pés ficam imersos em água morna, os poros se dilatam, facilitando a ação da solução, inclusive entre os dedos, região onde fungos costumam se instalar com mais facilidade. Esse efeito faz do escalda-pés um aliado na prevenção de micoses superficiais e do chamado pé de atleta, embora ele não substitua tratamentos médicos em casos já instalados.

Outro benefício bastante citado é o alívio do cansaço. A água morna estimula a circulação local e ajuda a reduzir a sensação de inchaço leve, comum após muitas horas em pé ou caminhadas prolongadas. Reservar de 15 a 20 minutos para esse cuidado, especialmente à noite, pode funcionar como um ritual de relaxamento antes de dormir.

Para quem sofre com calos ou pele muito endurecida nos calcanhares, o uso regular da mistura ajuda a amaciar as células mortas. Após o escalda-pés, a remoção suave com pedra-pomes e a aplicação de um creme específico para pés potencializam o resultado e reforçam a barreira de proteção da pele.

O preparo é simples e seguro quando feito corretamente. Basta um recipiente confortável, água morna em temperatura agradável, duas colheres de sopa de sal grosso e duas de bicarbonato de sódio. Os pés devem permanecer de molho por até 20 minutos. Ao final, a secagem precisa ser cuidadosa, principalmente entre os dedos, etapa fundamental para evitar a umidade excessiva. Em seguida, a hidratação completa o cuidado.

A recomendação mais comum é realizar o escalda-pés uma ou duas vezes por semana. O excesso pode causar ressecamento e irritações, principalmente em peles mais sensíveis. Pessoas com transpiração intensa podem ajustar a frequência, observando sempre sinais como ardor, vermelhidão ou descamação.

Apesar de ser considerado seguro para a maioria das pessoas, o método exige atenção em alguns casos. Quem tem feridas abertas, infecções ativas, pele muito ressecada ou sensível deve evitar o procedimento. Já pessoas com diabetes ou problemas circulatórios precisam de cuidado redobrado, pois pequenas lesões podem evoluir rapidamente. Nesses casos, a orientação de um podólogo ou profissional de saúde é indispensável, inclusive para definir temperatura da água, tempo de imersão e frequência adequada.

Incorporar o hábito de lavar os pés com sal e bicarbonato à rotina não é apenas uma questão estética. Trata-se de um cuidado simples que contribui para conforto, prevenção de problemas comuns e bem-estar geral. Quando aliado à higiene diária, hidratação regular e escolha de calçados adequados, esse gesto ajuda a manter os pés saudáveis e preparados para a rotina do dia a dia.

