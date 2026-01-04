Como misturar cebola e bicarbonato de sódio para acabar com as baratas em casa

Combinação simples usa ingredientes comuns da cozinha para ajudar no controle de baratas sem produtos químicos

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A presença de baratas dentro de casa é um problema comum e desagradável. Esses insetos aparecem principalmente em ambientes com restos de comida, umidade e pouco arejamento, como cozinhas, banheiros e áreas de serviço.

Para quem busca uma alternativa caseira aos inseticidas tradicionais, uma mistura feita com cebola e bicarbonato de sódio pode ajudar no controle desses insetos de forma simples.

A lógica da receita está na atração e no efeito da mistura. A cebola, junto com o açúcar, chama a atenção das baratas. O bicarbonato de sódio, ao ser ingerido, reage no organismo do inseto e acaba impedindo sua sobrevivência.

Veja como preparar a mistura

O preparo é rápido e não exige medidas exatas, mas algumas orientações ajudam no resultado:

Prepare a cebola

Pique uma cebola pequena em pedaços bem finos ou bata no liquidificador para intensificar o cheiro.

Misture o bicarbonato de sódio

Adicione bicarbonato de sódio até envolver toda a cebola. A proporção pode ser próxima de meio a meio.

Inclua açúcar para atrair

Coloque uma colher de sopa de açúcar, preferencialmente refinado ou de confeiteiro, para aumentar a atratividade da isca.

Separe em pequenos recipientes

Distribua a mistura em tampinhas, potes baixos ou pedaços de papelão.

Onde aplicar dentro de casa

As baratas costumam circular por locais escondidos e pouco iluminados. Os pontos mais indicados para posicionar a mistura são:

– atrás e embaixo de eletrodomésticos

– dentro de armários

– próximo a ralos

– em frestas, cantos e rachaduras

– embaixo da pia

A mistura deve ser trocada a cada poucos dias, já que a cebola perde o odor com o tempo e deixa de atrair os insetos.

Mesmo sendo uma solução caseira, o ideal é manter a isca fora do alcance de crianças e animais. Aliada à limpeza frequente e ao controle da umidade, essa prática pode ajudar a reduzir a presença de baratas dentro de casa.

