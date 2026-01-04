Gleisi critica Tarcisio por apoiar ataque dos EUA à Venezuela

Na véspera, ela já havia criticado membros da direita brasileira por celebrarem o episódio

Folhapress - 04 de janeiro de 2026

ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Gleisi Hoffmann. (Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nominalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo apoio ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela no sábado (3), e acusou o governador de cinismo.

“Tarcísio Freitas, que vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados, agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos EUA à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só”, escreveu no X (antigo Twitter).

A ministra se refere a um vídeo publicado por Tarcísio em que o governador fala sobre a captura de Nicolás Maduro e diz que o governo ditatorial do venezuelano só se manteve por ter recebido “conivência e omissão” de apoiadores políticos. Neste momento do vídeo, é exibida uma cena do presidente Lula (PT) abraçando Maduro.

