Morador ironiza alagamento e viraliza ao andar de jet ski em rua de Planaltina de Goiás; veja vídeo

Homem "agradeceu" ao prefeito pela situação e internautas concordaram: "levou a praia para eles"

Natália Sezil - 04 de janeiro de 2026

Morador “aproveitou” a rua alagada para pilotar um jet ski. (Foto: Reprodução/@gustavo.moreira3)

Um morador de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), viralizou ao ironizar os alagamentos enfrentados após a ocorrência de fortes chuvas na cidade. Por meio do Instagram, ele publicou um vídeo em que pilota um jet ski no meio da rua.

A situação foi registrada no Setor 01 Norte. Antes de acelerar, Gustavo Moreira deixa apenas duas frases: “Rolê hoje é na rua, ó?! Obrigado, meu prefeito”. Em seguida, ele percorre vários metros na moto aquática, espalhando a água que já cobre as calçadas.

Ele vai e volta, enquanto o amigo, que está atrás das câmeras, ri. Em poucos dias, o vídeo repercutiu e alcançou 1,3 milhão de visualizações, ultrapassando 35 mil curtidas. Os internautas resolveram “entrar na onda” nos comentários.

Alguns ficaram preocupados com o jet ski, por conta da qualidade da água acumulada na rua. “Não danifica o motor?”, questionou um. Outros ecoaram a ironia: “Valeu, meu prefeito, fortaleceu o rolê”, brincaram.

Usuários concordaram: “O prefeito sempre pensando na população”, “o prefeito é tão bom que levou a praia a eles”. Um dos internautas optou por comparar Planaltina à famosa cidade italiana conhecida pelos barcos e canais: “É onde em Veneza?”.

Em nota enviada à TV Anhanguera, a Prefeitura de Planaltina de Goiás afirmou que realiza obras para drenar a água da chuva, e que irá fazer uma limpeza nos bueiros da cidade.

