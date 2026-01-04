Não é Portugal, nem a Suíça: o país que voltou a ser mais seguro do mundo em 2026, segundo ranking
Levantamento internacional analisou 163 países e voltou a apontar a Islândia como líder global em segurança, estabilidade e baixos níveis de violência
Em meio a um cenário internacional marcado por conflitos e instabilidade, um país voltou a se destacar como referência mundial em segurança.
O Global Peace Index, um dos estudos mais respeitados do mundo, divulgou o ranking atualizado dos países mais seguros de 2026.
A pesquisa avaliou 163 nações com base em 23 indicadores, que incluem níveis de violência, estabilidade política, conflitos internos e relações internacionais.
O resultado confirmou um padrão que se mantém desde 2008: a Islândia permanece como o país mais seguro do planeta.
Mesmo com oscilações no ranking ao longo dos anos, o país nórdico ampliou sua vantagem.
Em 2025, o índice global de paz da Islândia registrou crescimento de 2%, reforçando sua liderança isolada.
A Europa Ocidental e Central continuam concentrando a maior parte das nações mais pacíficas do mundo.
Oito dos dez primeiros colocados estão na região, mas nenhum se aproxima do desempenho islandês.
Segundo o relatório, a distância entre a Islândia e a Irlanda, segunda colocada, equivale à diferença entre a Irlanda e a Finlândia, décima no ranking.
O dado evidencia o nível excepcional de estabilidade alcançado pelo país líder.
Fora da Europa, alguns países chamaram atenção pela evolução.
Azerbaijão subiu 17 posições, Gâmbia avançou 16, enquanto Arábia Saudita e Peru ganharam 14 lugares cada.
Uganda também apresentou melhora significativa, subindo 12 posições.
Os 20 países mais seguros do mundo em 2026
- Islândia
- Irlanda
- Nova Zelândia
- Áustria
- Suíça
- Singapura
- Portugal
- Dinamarca
- Eslovênia
- Finlândia
- Chéquia
- Japão
- Malásia
- Países Baixos
- Canadá
- Bélgica
- Hungria
- Austrália
- Croácia
- Alemanha
O relatório completo também traz um alerta importante.
A paz global caiu 0,36% no último ano, com piora registrada em 87 países e melhora em apenas 74.
Os dados reforçam que, apesar de avanços pontuais, o mundo segue mais instável.
Nesse cenário, a Islândia permanece como uma exceção global em segurança, equilíbrio social e qualidade de vida.
