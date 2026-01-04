Não é Portugal, nem a Suíça: o país que voltou a ser mais seguro do mundo em 2026, segundo ranking

Levantamento internacional analisou 163 países e voltou a apontar a Islândia como líder global em segurança, estabilidade e baixos níveis de violência

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Nextvoyage/Pexels)

Em meio a um cenário internacional marcado por conflitos e instabilidade, um país voltou a se destacar como referência mundial em segurança.

O Global Peace Index, um dos estudos mais respeitados do mundo, divulgou o ranking atualizado dos países mais seguros de 2026.

A pesquisa avaliou 163 nações com base em 23 indicadores, que incluem níveis de violência, estabilidade política, conflitos internos e relações internacionais.

O resultado confirmou um padrão que se mantém desde 2008: a Islândia permanece como o país mais seguro do planeta.

Mesmo com oscilações no ranking ao longo dos anos, o país nórdico ampliou sua vantagem.

Em 2025, o índice global de paz da Islândia registrou crescimento de 2%, reforçando sua liderança isolada.

A Europa Ocidental e Central continuam concentrando a maior parte das nações mais pacíficas do mundo.

Oito dos dez primeiros colocados estão na região, mas nenhum se aproxima do desempenho islandês.

Segundo o relatório, a distância entre a Islândia e a Irlanda, segunda colocada, equivale à diferença entre a Irlanda e a Finlândia, décima no ranking.

O dado evidencia o nível excepcional de estabilidade alcançado pelo país líder.

Fora da Europa, alguns países chamaram atenção pela evolução.

Azerbaijão subiu 17 posições, Gâmbia avançou 16, enquanto Arábia Saudita e Peru ganharam 14 lugares cada.

Uganda também apresentou melhora significativa, subindo 12 posições.

Os 20 países mais seguros do mundo em 2026

Islândia

Irlanda

Nova Zelândia

Áustria

Suíça

Singapura

Portugal

Dinamarca

Eslovênia

Finlândia

Chéquia

Japão

Malásia

Países Baixos

Canadá

Bélgica

Hungria

Austrália

Croácia

Alemanha

O relatório completo também traz um alerta importante.

A paz global caiu 0,36% no último ano, com piora registrada em 87 países e melhora em apenas 74.

Os dados reforçam que, apesar de avanços pontuais, o mundo segue mais instável.

Nesse cenário, a Islândia permanece como uma exceção global em segurança, equilíbrio social e qualidade de vida.

