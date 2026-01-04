Não é Portugal, nem a Suíça: o país que voltou a ser mais seguro do mundo em 2026, segundo ranking

Levantamento internacional analisou 163 países e voltou a apontar a Islândia como líder global em segurança, estabilidade e baixos níveis de violência

Não é Portugal, nem a Suíça: o país que voltou a ser mais seguro do mundo em 2026, segundo ranking
(Imagem: Ilustração/Nextvoyage/Pexels)

Em meio a um cenário internacional marcado por conflitos e instabilidade, um país voltou a se destacar como referência mundial em segurança.

O Global Peace Index, um dos estudos mais respeitados do mundo, divulgou o ranking atualizado dos países mais seguros de 2026.

A pesquisa avaliou 163 nações com base em 23 indicadores, que incluem níveis de violência, estabilidade política, conflitos internos e relações internacionais.

O resultado confirmou um padrão que se mantém desde 2008: a Islândia permanece como o país mais seguro do planeta.

Mesmo com oscilações no ranking ao longo dos anos, o país nórdico ampliou sua vantagem.
Em 2025, o índice global de paz da Islândia registrou crescimento de 2%, reforçando sua liderança isolada.

A Europa Ocidental e Central continuam concentrando a maior parte das nações mais pacíficas do mundo.
Oito dos dez primeiros colocados estão na região, mas nenhum se aproxima do desempenho islandês.

Segundo o relatório, a distância entre a Islândia e a Irlanda, segunda colocada, equivale à diferença entre a Irlanda e a Finlândia, décima no ranking.

O dado evidencia o nível excepcional de estabilidade alcançado pelo país líder.

Fora da Europa, alguns países chamaram atenção pela evolução.

Azerbaijão subiu 17 posições, Gâmbia avançou 16, enquanto Arábia Saudita e Peru ganharam 14 lugares cada.
Uganda também apresentou melhora significativa, subindo 12 posições.

Os 20 países mais seguros do mundo em 2026

  • Islândia
  • Irlanda
  • Nova Zelândia
  • Áustria
  • Suíça
  • Singapura
  • Portugal
  • Dinamarca
  • Eslovênia
  • Finlândia
  • Chéquia
  • Japão
  • Malásia
  • Países Baixos
  • Canadá
  • Bélgica
  • Hungria
  • Austrália
  • Croácia
  • Alemanha

O relatório completo também traz um alerta importante.

A paz global caiu 0,36% no último ano, com piora registrada em 87 países e melhora em apenas 74.

Os dados reforçam que, apesar de avanços pontuais, o mundo segue mais instável.
Nesse cenário, a Islândia permanece como uma exceção global em segurança, equilíbrio social e qualidade de vida.

