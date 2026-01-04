Por um detalhe, grupo de Goiás deixa de faturar R$ 1 bilhão na Mega da Virada

Bolão investiu R$ 13 milhões, mas não repetiu jogo de 2024 que continha os números sorteados em 2026; grupo acertou 45 quinas e quase 2 mil quadras

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

Sargento foi o promotor do bolão entre os goianos. (Foto: Reprodução)

Um grupo de apostadores de Goiás sentiu o gosto amargo do “quase” após a Mega da Virada de 2026. Eles investiram R$ 13 milhões em um bolão, mas viram o prêmio de R$ 1 bilhão escapar por um detalhe que poderia ter mudado tudo.

A frustração tomou conta dos participantes ao descobrirem que já haviam apostado na combinação sorteada (59, 21, 32, 13, 33 e 09) em um concurso anterior, mas decidiram não repetir o jogo este ano.

A decisão de não repetir a aposta que seria vencedora ocorreu devido à alta procura de novos integrantes para o bolão.

Com mais gente participando, o sargento Glaciel Souza, organizador do grupo, explicou que os jogos antigos acabaram “passando batido” e a equipe optou por criar novas combinações de números. Essa mudança na estratégia, motivada pelo crescimento do próprio grupo, foi o detalhe que os separou da fortuna de R$ 1 bilhão.

Apesar de não levarem o prêmio principal, o grupo não saiu de mãos vazias e demonstrou a força de sua estratégia ao acertar 45 quinas e quase 2 mil quadras.

O sargento Glaciel encara o resultado com um misto de frustração e otimismo, afirmando que o caminho seguido está correto e que a grande vitória é questão de tempo.

Para o próximo ano, a expectativa é ainda maior, com planos de investir mais de R$ 20 milhões e, finalmente, cravar as seis dezenas da Mega da Virada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!