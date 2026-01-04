Roubo a entregador termina em troca de tiros com a PM, perseguição na mata e dois mortos em Goiânia

vítima teve moto assaltada no momento em que retirava pedido em estabelecimento no Setor Pedro Ludovico

Da Redação - 04 de janeiro de 2026

Caso começou após homem assaltar motocicleta de entregador em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Dois homens morreram na madrugada deste domingo (04), em Goiânia, após trocarem tiros com a Polícia Militar (PM).

O caso teve início após um assalto ocorrido em um estabelecimento comercial no Setor Pedro Ludovico.

A vítima, que trabalha como entregador, teria sido abordada por um indivíduo armado no momento em que retirava um pedido no local.

Sob ameaça com arma de fogo, o criminoso levou a motocicleta utilizada para trabalho, além de um capacete. Após o roubo, o autor fugiu em direção ignorada.

Assim, a PM foi acionada e iniciou patrulhamento com o objetivo de localizar o veículo roubado.

Durante as buscas, na região do Setor Serrinha, nas proximidades de uma área de mata, os policiais teriam ouvido diversos disparos de arma de fogo.

Ao se aproximarem, os militares visualizaram a motocicleta roubada e um homem, que, ao perceber a presença policial, passou a atirar contra as equipes.

Diante disso, os policiais reagiram e dispararam de volta, neutralizando o suspeito. Um segundo homem, também alvejado, foi encontrado em meio à mata.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que ambos os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, e o caso foi comunicado à autoridade policial competente, que ficará responsável pela investigação.

