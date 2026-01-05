Alunos da Grande Goiânia e Anápolis já podem fazer cadastro no Passe Livre Estudantil; veja como

Programa, que faz parte do Goiás Social, oferece até 48 viagens mensais gratuitas para alunos devidamente matriculados

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2026

Estudante segura o cartão do Passe Livre. (Foto: Wagnas Cabral e Carol Costa)

Estudantes da Região Metropolitana de Goiânia e de Anápolis já podem se preparar para garantir a gratuidade no transporte coletivo em 2026.

O Governo de Goiás abre, nesta terça-feira (06), o período de cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE). O prazo para regularizar a situação e garantir o benefício segue até o dia 31 de março.

O programa, que faz parte do Goiás Social, oferece até 48 viagens mensais gratuitas para alunos devidamente matriculados.

Enquanto os novos usuários precisam realizar o cadastro completo, os veteranos devem apenas atualizar os dados no sistema para evitar a suspensão do benefício. Caso haja alguma pendência documental, o prazo final para regularização é 30 de abril.

Para os alunos da capital e cidades vizinhas — como Aparecida, Senador Canedo, Trindade e outras 17 localidades —, todo o processo é feito de forma digital. Basta acessar o site oficial, preencher o formulário e anexar os documentos pessoais.

Após a aprovação, o cartão fica pronto em até 15 dias e deve ser retirado em uma unidade do Vapt Vupt, mediante agendamento prévio. O estudante pode acompanhar todo o status da solicitação diretamente no portal da juventude.

Já em Anápolis, o procedimento possui uma dinâmica diferente. O cadastro deve ser realizado presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, especificamente na sala de atendimento do Passe Livre da Urban.

Os interessados devem levar cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4.

Uma vez aprovado, o cartão estará disponível para retirada em sete dias no terminal urbano de Anápolis, localizado na Rua Tonico de Pina, no Setor Central.

