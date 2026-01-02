Festa de Réveillon quase termina em velório após briga entre cunhados em Aparecida de Goiânia

Confusão teve início na residência da família, onde todos comemoravam a virada de ano

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2026

Cunhado esfaqueou cunhado em briga após virada, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O que deveria ser uma celebração de Ano Novo em família terminou em tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (1º), no Jardim Célia Maria, em Aparecida de Goiânia. Um homem foi preso em flagrante após esfaquear o cunhado durante uma discussão que saiu do controle.

A confusão teve início na residência da família, onde todos comemoravam a virada de ano. O autor começou a discutir com a esposa e, ao presenciar a cena, o irmão da mulher interveio verbalmente para defendê-la.

A intervenção, no entanto, deu início a uma luta corporal entre os cunhados. No meio do confronto, o irmão se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra o adversário, atingindo a região da costela esquerda.

A vítima foi socorrida às pressas e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Brasicon, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico de emergência.

Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pelas equipes da PM na casa de um genro, no Bairro Internacional Park.

O autor da facada, que também apresentava lesões decorrentes da briga, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe antes de ser apresentado à Central de Flagrantes.

A faca utilizada no crime não foi localizada pelos policiais. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e o estado de saúde da vítima, embora estável após a cirurgia, ainda requer cuidados médicos.

