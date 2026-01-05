Coxa creme de frango: receita fácil, crocante e perfeita para servir em casa

Diferencial é que a receita reaproveita a própria coxa do frango cozida e fica uma delícia

05 de janeiro de 2026

Se você ama coxinha, mas quer uma versão diferente, mais “encorpada” e com cara de comida de festa, essa receita é pra você. A coxa creme de frango, feita com batata cozida e frango temperado, vira uma massa super saborosa, fácil de modelar e que fica dourada e crocante depois de empanada.

O diferencial é que a receita reaproveita a própria coxa do frango cozida: você desfia a carne, amassa com a batata e depois modela no formato tradicional, empanando e fritando como uma coxinha normal — mas com muito mais sabor.

Coxinha de coxa de frango: ingredientes

Para cozinhar o frango

– Coxas de frango (quantidade a gosto)

– Páprica doce

– Açafrão

– Lemon pepper

– Sal e pimenta-do-reino (ou tempero pronto)

– Alho picado

– Óleo

– Água

Para a massa

– Batatas descascadas (cozidas junto com o frango)

– Cheiro-verde

– Sal (para ajustar o sabor)

Para empanar

– Farinha de trigo

– Ovos batidos

– Farinha de rosca (ou panko, se quiser mais crocante)

Como fazer coxinha de coxa de frango (passo a passo)

1) Tempere as coxas

Coloque as coxas em um recipiente e tempere com:

páprica doce, açafrão, lemon pepper, sal e pimenta.

Esse tempero já garante sabor forte e cor bonita na massa depois.

2) Refogue o alho no óleo

Em uma panela de pressão, aqueça um fio de óleo e frite o alho até dourar levemente. Esse passo ajuda a dar um aroma bem mais gostoso no cozimento do frango.

3) Cozinhe o frango com as batatas

Coloque as coxas temperadas na panela e adicione as batatas descascadas, cortadas em pedaços grandes.

Depois, coloque água até cobrir e leve para a pressão.

Deixe na pressão por cerca de 10 minutos após pegar pressão.

4) Desfie o frango e aproveite a batata

Depois de cozido:

– Retire as coxas e desfie bem;

– Descarte aquela parte mais rígida do osso, que não fica boa para modelar.

A batata cozida vai ser o “corpo” da massa, deixando tudo mais cremoso e fácil de moldar.

5) Faça a massa

Misture: batata amassada + frango desfiado, até virar uma massa firme.

Tempere com:

– Cheiro-verde

– Sal (ajuste no final)

Se quiser uma massa ainda mais uniforme, você pode misturar bem com colher ou até amassar com as mãos.

6) Modele as coxinhas

Divida a massa em bolinhas, abra na mão e modele no formato de coxinha.

Se quiser, pode colocar uma parte do osso da coxa como “cabinho”, para ficar ainda mais parecido com as coxinhas do vídeo e dar aquele charme extra.

Como empanar para ficar crocante de verdade

O segredo da crocância está na sequência:

– Passe na farinha de trigo

– Depois no ovo batido

– Finalize na farinha de rosca

Dica extra: se quiser mais crocante ainda, repita o ovo e a farinha de rosca uma segunda vez.

Como fritar sem encharcar

– Use óleo bem quente (mas não fumando)

– Frite poucas por vez

– Retire quando estiver bem douradinha

– Coloque para escorrer em papel toalha

Dicas para a coxinha não desmanchar

A massa precisa estar firme. Se estiver muito mole, adicione um pouco mais de batata amassada ou deixe esfriar antes de modelar.

Não frite com óleo frio.

Se quiser congelar, empane e congele em uma forma antes de guardar no saquinho.

