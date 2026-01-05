Coxa creme de frango: receita fácil, crocante e perfeita para servir em casa
Diferencial é que a receita reaproveita a própria coxa do frango cozida e fica uma delícia
Se você ama coxinha, mas quer uma versão diferente, mais “encorpada” e com cara de comida de festa, essa receita é pra você. A coxa creme de frango, feita com batata cozida e frango temperado, vira uma massa super saborosa, fácil de modelar e que fica dourada e crocante depois de empanada.
O diferencial é que a receita reaproveita a própria coxa do frango cozida: você desfia a carne, amassa com a batata e depois modela no formato tradicional, empanando e fritando como uma coxinha normal — mas com muito mais sabor.
Coxinha de coxa de frango: ingredientes
Para cozinhar o frango
– Coxas de frango (quantidade a gosto)
– Páprica doce
– Açafrão
– Lemon pepper
– Sal e pimenta-do-reino (ou tempero pronto)
– Alho picado
– Óleo
– Água
Para a massa
– Batatas descascadas (cozidas junto com o frango)
– Cheiro-verde
– Sal (para ajustar o sabor)
Para empanar
– Farinha de trigo
– Ovos batidos
– Farinha de rosca (ou panko, se quiser mais crocante)
Como fazer coxinha de coxa de frango (passo a passo)
1) Tempere as coxas
Coloque as coxas em um recipiente e tempere com:
páprica doce, açafrão, lemon pepper, sal e pimenta.
Esse tempero já garante sabor forte e cor bonita na massa depois.
2) Refogue o alho no óleo
Em uma panela de pressão, aqueça um fio de óleo e frite o alho até dourar levemente. Esse passo ajuda a dar um aroma bem mais gostoso no cozimento do frango.
3) Cozinhe o frango com as batatas
Coloque as coxas temperadas na panela e adicione as batatas descascadas, cortadas em pedaços grandes.
Depois, coloque água até cobrir e leve para a pressão.
Deixe na pressão por cerca de 10 minutos após pegar pressão.
4) Desfie o frango e aproveite a batata
Depois de cozido:
– Retire as coxas e desfie bem;
– Descarte aquela parte mais rígida do osso, que não fica boa para modelar.
A batata cozida vai ser o “corpo” da massa, deixando tudo mais cremoso e fácil de moldar.
5) Faça a massa
Misture: batata amassada + frango desfiado, até virar uma massa firme.
Tempere com:
– Cheiro-verde
– Sal (ajuste no final)
Se quiser uma massa ainda mais uniforme, você pode misturar bem com colher ou até amassar com as mãos.
6) Modele as coxinhas
Divida a massa em bolinhas, abra na mão e modele no formato de coxinha.
Se quiser, pode colocar uma parte do osso da coxa como “cabinho”, para ficar ainda mais parecido com as coxinhas do vídeo e dar aquele charme extra.
Como empanar para ficar crocante de verdade
O segredo da crocância está na sequência:
– Passe na farinha de trigo
– Depois no ovo batido
– Finalize na farinha de rosca
Dica extra: se quiser mais crocante ainda, repita o ovo e a farinha de rosca uma segunda vez.
Como fritar sem encharcar
– Use óleo bem quente (mas não fumando)
– Frite poucas por vez
– Retire quando estiver bem douradinha
– Coloque para escorrer em papel toalha
Dicas para a coxinha não desmanchar
A massa precisa estar firme. Se estiver muito mole, adicione um pouco mais de batata amassada ou deixe esfriar antes de modelar.
Não frite com óleo frio.
Se quiser congelar, empane e congele em uma forma antes de guardar no saquinho.
