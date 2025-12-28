Frango desfiado: donas de casa descobrem o novo método que fica melhor que na mão e sem nenhum esforço

Técnica simples usa um eletrodoméstico comum da cozinha, economiza tempo e garante fios uniformes

Pedro Ribeiro - 28 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Desfiar frango sempre foi uma das tarefas mais trabalhosas da cozinha. Fazer isso na mão exige tempo, força e paciência. No entanto, donas de casa passaram a usar um método prático que resolve tudo em segundos.

A técnica ganhou popularidade porque entrega um resultado mais uniforme, sem bagunça e sem esforço físico. Além disso, funciona tanto para pequenas quanto para grandes quantidades de frango.

O segredo está em usar a batedeira comum, aquela mesma usada para bolos e massas. O método é simples e vem sendo adotado principalmente por quem prepara recheios, saladas, tortas e marmitas.

Depois de cozinhar o frango normalmente, seja na panela de pressão ou na panela comum, basta colocá-lo ainda quente ou morno na tigela da batedeira. Em seguida, usa-se o batedor de massas, não o de claras.

Com a batedeira em velocidade baixa ou média, o frango começa a se desfazer sozinho em poucos segundos. Em menos de um minuto, ele já está completamente desfiado, com fios soltos e bem distribuídos.

Outro ponto positivo é a textura. O frango desfiado na batedeira fica mais leve e uniforme do que quando feito na mão ou com garfo. Isso facilita o tempero e melhora o resultado final das receitas.

Donas de casa também destacam a economia de tempo. O que antes levava vários minutos agora é feito rapidamente, o que ajuda bastante na rotina corrida do dia a dia.

O método funciona melhor com frango cozido sem excesso de água. Caso esteja muito úmido, o ideal é escorrer antes de levar à batedeira para evitar respingos.

Assim, com um eletrodoméstico simples e um truque fácil, o frango desfiado deixou de ser um trabalho cansativo e passou a ser uma tarefa rápida, prática e eficiente na cozinha.

