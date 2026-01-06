Ameaça com “nudes” termina em prisão: homem é pego em flagrante por extorsão em Cristalina

Suspeito foi detido no exato momento em que realizava novas ameaças contra uma das vítimas

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2026

Suspeito foi preso pela Polícia Civil em Cristalina (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (05), um homem suspeito de praticar o crime de extorsão em Cristalina, na região do Entorno do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, o suspeito exigia vantagens indevidas de ex-companheiros sexuais, utilizando ameaças como forma de coação.

Segundo a PC, ele afirmava que divulgaria vídeos e fotos de cunho íntimo (nudes) das vítimas caso as exigências não fossem atendidas.

Após receber as denúncias, os policiais civis iniciaram diligências para apurar os fatos, que confirmaram a prática criminosa.

Durante a ação, o homem foi flagrado no exato momento em que realizava novas ameaças contra uma das vítimas.

Diante da situação de flagrante, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, onde foi dada voz de prisão.

O indivíduo foi encaminhado às autoridades competentes de Cristalina e permanece à disposição da Justiça.

