Ameaça com “nudes” termina em prisão: homem é pego em flagrante por extorsão em Cristalina
Suspeito foi detido no exato momento em que realizava novas ameaças contra uma das vítimas
A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (05), um homem suspeito de praticar o crime de extorsão em Cristalina, na região do Entorno do Distrito Federal.
De acordo com as investigações, o suspeito exigia vantagens indevidas de ex-companheiros sexuais, utilizando ameaças como forma de coação.
Segundo a PC, ele afirmava que divulgaria vídeos e fotos de cunho íntimo (nudes) das vítimas caso as exigências não fossem atendidas.
Após receber as denúncias, os policiais civis iniciaram diligências para apurar os fatos, que confirmaram a prática criminosa.
Durante a ação, o homem foi flagrado no exato momento em que realizava novas ameaças contra uma das vítimas.
Diante da situação de flagrante, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, onde foi dada voz de prisão.
O indivíduo foi encaminhado às autoridades competentes de Cristalina e permanece à disposição da Justiça.
