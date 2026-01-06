Aparecida de Goiânia encerrou 2025 com 12 grandes loteamentos e avanço na atração de investimentos

Administração da cidade detalhou quantos são residenciais e industriais, divulgando os setores onde estão localizados

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2026

Vista aérea do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em janeiro de 2026.. (Foto: Divulgação)

Aparecida de Goiânia vive um processo consistente de ocupação de antigos vazios urbanos, segundo dados da administração municipal referentes a 2025.

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, foram licenciados 12 novos loteamentos, que deram destinação a uma área antes obsoleta de 1,2 milhão de metros quadrados.

Do total autorizado, nove loteamentos são destinados ao uso residencial, enquanto outros três foram planejados para a instalação de indústrias.

Os empreendimentos residenciais estão distribuídos nos setores Fazenda Santo Antônio, Vila Oliveira, Chácara São Pedro, Residencial Santa Vitória e Fazenda Capão Comprido.

Para efeito de comparação, se toda a área de 1,2 milhão de metros quadrados fosse dividida em lotes de 180 m², seriam aproximadamente 6,8 mil unidades, conforme a metragem mínima exigida no Plano Diretor de Aparecida para áreas parceladas em loteamentos, informou o Executivo.

“Na prática, isso diminui os vazios urbanos, reduz o déficit habitacional e favorece a geração de empregos, renda e arrecadação tributária, que volta para a população em serviços e obras entregues pelo poder público”, declarou o prefeito Leandro Vilela (MDB).

A política de ocupação também foi endossada pelo secretário de Planejamento e Regulação Urbana, Andrey Azeredo, que afirmou que os dados indicam a retomada da confiança dos investidores no potencial de Aparecida.

Um dos destaques é o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot). Estruturado e gerido pelo Governo de Goiás, através Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

