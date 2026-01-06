Com mais de 40 milhões de habitantes, maior metrópole do planeta afunda lentamente sob o próprio peso

Cidade enfrenta um processo contínuo de afundamento do solo causado pela extração excessiva de água subterrânea e pela pressão urbana

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

A maior metrópole do planeta convive com um problema grave e silencioso. Jacarta, capital da Indonésia, que ultrapassa 40 milhões de habitantes em sua região Metropolitana, está afundando de forma gradual, colocando em risco milhões de pessoas e a infraestrutura da cidade.

O fenômeno é conhecido como subsistência do solo e ocorre, principalmente, devido à retirada excessiva de água subterrânea. Grande parte da população depende de poços artesianos, já que o sistema público de abastecimento não atende toda a demanda. Com a retirada contínua da água, o solo perde sustentação e começa a ceder.

Em algumas áreas, especialmente no norte de Jacarta, o terreno afunda vários centímetros por ano, e há bairros inteiros que já estão abaixo do nível do mar. O problema é agravado pelo peso de prédios, avenidas, viadutos e pela urbanização intensa ao longo das últimas décadas.

As consequências são cada vez mais visíveis. Alagamentos frequentes, rachaduras em construções e falhas em sistemas de drenagem se tornaram comuns. Especialistas alertam que, sem medidas eficazes, partes da cidade podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas.

Diante do avanço do problema, o governo da Indonésia decidiu transferir a capital administrativa para uma nova cidade planejada, chamada Nusantara, na ilha de Bornéu. A iniciativa busca reduzir a pressão sobre Jacarta, embora a antiga capital continue concentrando uma das maiores populações urbanas do mundo.

O caso de Jacarta virou um alerta internacional sobre os impactos do crescimento urbano desordenado, da gestão inadequada dos recursos hídricos e dos desafios enfrentados por megacidades em áreas costeiras vulneráveis.

