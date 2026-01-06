INSS: reajuste no valor para aposentados e pensionistas começa a ser pago no fim do mês

Benefícios terão aumento de até 6,79%, com novos valores válidos a partir de 26 de janeiro em todo o país

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará, no fim deste mês, o pagamento dos benefícios já com o reajuste anual aplicado.

A correção será feita de acordo com o novo salário mínimo e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), impactando aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

Para quem recebe até um salário mínimo, o valor passa de R$ 1.412 para R$ 1.621, representando um aumento de 6,79%.

Já os beneficiários que ganham acima desse valor terão reajuste de 4,66%, conforme a variação do INPC acumulado de 2025.

O teto previdenciário também será atualizado e passará a ser de R$ 8.537,55, refletindo o novo limite para os benefícios pagos pela Previdência Social.

Os depósitos começam em 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro, obedecendo ao cronograma de pagamentos definido pelo número final de cada benefício.

As novas quantias serão creditadas automaticamente, sem necessidade de solicitação ou recadastramento por parte dos segurados.

Com o reajuste, mais de 39 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS terão acréscimo em seus rendimentos mensais, reforçando o impacto direto da atualização no poder de compra da população.

