Morte de jovem no Lago Corumbá IV gera comoção em comunidade escolar de Goiânia: “obrigado por tudo”

Colégio Agostiniano, instituição onde Henry estudava, fez uma homenagem nas redes sociais que recebeu centenas mensagens de apoio

Samuel Leão - 06 de janeiro de 2026

Corpo de Henry Chaves Norte foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Após a trágica morte de Henry Chaves Norte, de apenas 18 anos, em razão de um afogamento no Lago Corumbá IV, em Alexânia, a comunidade escolar do jovem, em Goiânia, prestou homenagens e expressou a comoção pela perda.

O rapaz foi encontrado na noite desta segunda-feira (05) e desapareceu nas águas na última quinta-feira (1º). Na ocasião, ele e mais dois amigos andavam de caiaque pelo lago.

O Colégio Agostiniano, instituição onde ele estudava, fez uma homenagem nas redes sociais e recebeu mais de 300 mensagens de apoio nos comentários.

“Enquanto nosso aluno, pudemos acompanhar o quanto o Henry cresceu em um lar amoroso, positivo e presente. Educado e bastante respeitoso, guardaremos memórias carinhosas de sua presença sempre tão singela” destacou.

Pais e mães de colegas do garoto também comentaram a publicação e deixaram palavras de apoio: “Henry querido! Que Deus o receba de braços abertos! (…) Ficam as lembranças dos nossos pequenos, jogando bola no prédio!”, expressou um pai, se solidarizando.

“Quando uma mãe perde um filho, todas as mães sentem também. Que Deus abençoe essa família”, desabafou outra mãe. Diversos colegas também deixaram mensagens para Henry, tais como: “Eu te amo, irmão. Obrigado por tudo”.

Outra família também relembrou a infância e as memórias vividas com o jovem: “Tenho lindas memórias dos nossos filhos crescendo juntos e brincando por todo o prédio. A dor da saudade é forte, mas o tempo e o amor de Deus alivia. Que Deus conforte toda a família”, lamentou.

Confira a nota completa do Colégio Agostiniano a seguir:

“É com profunda dor que nos unimos à família do Henry Chaves, Fera 2025. Enquanto nosso aluno, pudemos acompanhar o quanto o Henry cresceu em um lar amoroso, positivo e presente. Educado e bastante respeitoso, guardaremos memórias carinhosas de sua presença sempre tão singela.

Toda a nossa comunidade – professoras, professores, orientação, coordenação, equipe administrativa, alunas e alunos – está sentida e pesarosa.

Temos fé em Deus e ela nos possibilita a certeza de um reencontro. Que os pais, o irmão mais novo e todos os próximos possam estar unidos e confortados sob a proteção de Jesus e de Nossa Senhora de Fátima

Nosso respeito, nosso amor e nossas orações.”

