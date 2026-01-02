Bombeiros de Anápolis buscam por jovem que desapareceu após caiaque virar no Lago Corumbá IV

Ele estava com amigos quando o grupo percebeu água entrando no veículo

Natália Sezil Natália Sezil -
Jovem Henry Chaves Norte é procurado por mergulhadores.
O Corpo de Bombeiros procura por um jovem, de 18 anos, que desapareceu após um caiaque virar no Lago Corumbá IV, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

A hipótese é de que o jovem, identificado como Henry Chaves Norte, tenha se afogado. Os militares foram acionados pouco antes das 02h desta quinta-feira (02).

Ele estava junto a dois amigos quando perceberam que começou a entrar água no caiaque. Desesperados, o grupo começou a gritar por socorro.

O veículo acabou naufragando, momento em que um homem que passava teria percebido o que aconteceu. Ele foi ao encontro dos jovens e conseguiu retirar dois deles do lago, mas não conseguiu encontrar o terceiro.

Apesar das buscas conduzidas por mergulhadores, Henry ainda não foi localizado.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

