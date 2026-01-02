Bombeiros de Anápolis buscam por jovem que desapareceu após caiaque virar no Lago Corumbá IV
Ele estava com amigos quando o grupo percebeu água entrando no veículo
O Corpo de Bombeiros procura por um jovem, de 18 anos, que desapareceu após um caiaque virar no Lago Corumbá IV, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).
A hipótese é de que o jovem, identificado como Henry Chaves Norte, tenha se afogado. Os militares foram acionados pouco antes das 02h desta quinta-feira (02).
Ele estava junto a dois amigos quando perceberam que começou a entrar água no caiaque. Desesperados, o grupo começou a gritar por socorro.
O veículo acabou naufragando, momento em que um homem que passava teria percebido o que aconteceu. Ele foi ao encontro dos jovens e conseguiu retirar dois deles do lago, mas não conseguiu encontrar o terceiro.
Apesar das buscas conduzidas por mergulhadores, Henry ainda não foi localizado.
