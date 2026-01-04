Mergulhadores utilizam tecnologia para encontrar jovem que desapareceu no Lago Corumbá IV

Vítima, de 18 anos, havia marcado viagem com as famílias de amigos para passar o Réveillon

Augusto Araújo - 04 de janeiro de 2026

Mergulhadores continuam buscas por Henry Chaves Norte. (Foto: Reprodução)

Na manhã deste domingo (04), o Corpo de Bombeiros emitiu um comunicado informando que deu continuidade às buscas por Henry Chaves Norte, de 18 anos, que desapareceu após um caiaque virar no Lago Corumbá IV, em Alexânia.

A corporação informou que uma equipe de mergulhadores está no local, realizando os trabalhos com o auxílio de computadores de mergulho, garantindo maior precisão e segurança às equipes.

Segundo a corporação, estes dispositivos (que se assemelham a smartwatches) são utilizados para monitorar em tempo real a profundidade, tempo de fundo, limites de não descompressão, paradas de segurança e velocidade de subida.

“Esses equipamentos permitem a execução dos mergulhos dentro dos parâmetros fisiológicos seguros, reduzindo riscos e garantindo a continuidade das operações de busca subaquática”, destacou ao Portal 6.

O Corpo de Bombeiros também salientou que, desde sábado (03), 13 bombeiros militares, sendo 12 deles mergulhadores, estiveram empenhados nas operações de busca subaquática.

Além disso, o Corpo de Bombeiros ressaltou que outros três mergulhadores permaneceram no local durante a noite, de modo a dar reforço às ações e a pronta resposta operacional.

Relembre

Henry desapareceu na noite de quinta-feira (1º). Ele estava no caiaque com outros dois amigos quando começou a entrar água na embarcação. O trio estaria sem colete de segurança no momento.

O grupo começou a gritar por socorro, até que um homem que passava teria percebido o que aconteceu e foi ao encontro dos jovens, retirando dois deles em segurança do lago.

Contudo, na ocasião, não foi possível retirar Henry. A suspeita é que ele tenha afundado junto ao caiaque e se afogado.

Em tempo

Conforme reportagem do site Metrópoles, esta era a primeira vez que o jovem de 18 anos viajava sem a companhia dos pais.

Henry, que é morador de Goiânia, havia acabado de se formar no ensino médio e havia marcado o passeio com as famílias dos dois amigos para passar o Réveillon em Corumbá de Goiás.

Ainda de acordo com o veículo, familiares apontaram que os pais do jovem sempre foram muito apegados ao filho, e não deixavam ele sair de casa desacompanhado.

Diante do cenário, os dois estariam profundamente abalados, principalmente a mãe dele.

