Atenção, motoristas: multa de trânsito de R$ 17.608,20 pode dobrar e chegar a mais de R$ 35 mil

Entender como essa penalidade funciona é essencial para evitar erros que custam caro

Pedro Ribeiro - 07 de janeiro de 2026

A multa de trânsito pode parecer algo distante para muitos motoristas, porém algumas infrações previstas na lei brasileira têm valores tão altos que podem causar surpresa — e um grande prejuízo financeiro.

A multa de trânsito mais cara do país já ultrapassa R$ 17 mil e, em determinadas situações, pode dobrar e passar dos R$ 35 mil, mesmo sem resultar na perda imediata da carteira de habilitação.

Por isso, entender como essa penalidade funciona é essencial para evitar erros que custam caro.

Além do impacto no bolso, esse tipo de infração gera pontos na CNH e pode levar à remoção do veículo.

Como funcionam as categorias de infrações no Brasil

Antes de tudo, vale lembrar que a multa de trânsito no Brasil é dividida em quatro níveis, definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Cada categoria tem valor fixo e quantidade específica de pontos na carteira.

Infrações leves custam R$ 88,38 e somam três pontos. Já as médias chegam a R$ 130,16, com quatro pontos.

As graves sobem para R$ 195,23 e geram cinco pontos.

Por fim, as infrações gravíssimas custam R$ 293,47 e acrescentam sete pontos à CNH.

Apesar disso, algumas situações permitem que o valor base seja multiplicado, elevando a penalidade a patamares muito mais altos.

A infração que gera a multa mais cara do país

A multa de trânsito mais elevada atualmente está prevista no artigo 253-A do CTB.

Ela se aplica quando o motorista utiliza o veículo, de forma deliberada, para interromper, restringir ou perturbar a circulação em uma via pública, sem autorização do órgão de trânsito responsável.

Nesses casos, a infração é considerada gravíssima com multiplicador de 60 vezes. Assim, o valor sai de R$ 293,47 e chega a R$ 17.608,20.

Essa penalidade vale tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Situações como bloqueios de ruas durante manifestações, eventos particulares ou protestos, quando feitos sem autorização, entram exatamente nesse enquadramento.

Quando a multa pode dobrar e ultrapassar R$ 35 mil

Além do valor já elevado, a multa de trânsito pode ficar ainda mais pesada. Se houver reincidência da mesma infração no período de 12 meses, a lei determina a aplicação do valor em dobro.

Na prática, isso significa que o motorista pode ser penalizado em R$ 35.360,40. Mesmo assim, não ocorre a suspensão automática do direito de dirigir, embora o condutor receba sete pontos na CNH.

Além disso, o veículo é removido do local e pode ser levado ao pátio da autoridade de trânsito, gerando custos extras com guincho e diárias.

O que diz a lei sobre bloqueios e eventos em vias públicas

O CTB é claro ao proibir qualquer obra, evento ou ação que atrapalhe a circulação de veículos e pedestres sem permissão prévia do órgão competente. Isso vale tanto para motoristas quanto para pedestres.

Inclusive, o artigo 254 também proíbe agrupamentos de pessoas que perturbem o trânsito para festas, esportes ou desfiles sem autorização.

Ou seja, a responsabilidade não recai apenas sobre quem está ao volante.

Por isso, antes de qualquer iniciativa que envolva o uso da via pública, a orientação é buscar autorização formal.

