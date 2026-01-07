Bebê surpreende ao nascer com dois dentinhos, em Rio Verde

Pequena passou por avaliação médica aos cinco dias de vida, e precisou extrai-los

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2026

Bebê surpreendeu ao nascer com dentes. (Foto: Reprodução/@camilamariabijoux)

Um parto realizado em Rio Verde, no Sudoeste goiano, surpreendeu família e equipe médica minutos após o nascimento da bebê. A situação aconteceu no dia 09 de novembro, mas viralizou recentemente ao ser compartilhada pela mãe, Camila.

Segundo a empreendedora, de 29 anos, o “detalhe” foi percebido logo que a filha chorou pela primeira vez. A condição é rara, mas já conhecida pela medicina: trata-se de dentes natais.

A emoção do momento fez com que a jovem duvidasse, segundo informações do G1. A situação, que já era inesperada, se tornou ainda mais porque os dentes pareciam estar por baixo da gengiva. Eles só ficaram mais visíveis horas depois.

A bebê foi avaliada na manhã seguinte, quando a pediatra confirmou que eram dentes. Depois disso, a família foi orientada a procurar uma odontopediatra para dizer se era preciso uma intervenção, ou não.

Exames realizados, eles mostraram que os dentes não tinham raiz. Isso aumentava o risco de que se soltassem sozinhos. Sob a preocupação de que a pequena aspirasse os dentes, eles foram extraídos, aos 12 dias de vida.

O procedimento foi considerado tranquilo, e o caso logo repercutiu nas redes sociais. A mãe brincou com a situação: “[o nascimento] demorou tanto que a neném veio até com dente”.

O vídeo alcançou quase 4 milhões de visualizações, e internautas entraram na onda, comentando que “mais uma semana e já nascia com carteira assinada”. Outro usuário apontou: “já nasceu com dente para roer pequi”.

