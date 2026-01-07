Quanto é preciso ganhar para ser considerado rico no Brasil em 2026

Estudos sobre renda e desigualdade mostram quanto é necessário receber por mês para integrar a elite econômica brasileira

Gabriel Yuri Souto - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ser considerado rico no Brasil em 2026 está muito distante da realidade da maioria da população.

Em um país marcado por forte desigualdade de renda, especialistas utilizam dados oficiais para definir quem realmente ocupa o topo da pirâmide econômica, levando em conta salários, rendimentos e padrões estatísticos.

Neste ano, o salário mínimo nacional está fixado em R$ 1.621, valor que serve como base para milhões de trabalhadores.

Já a renda média mensal do brasileiro gira em torno de R$ 2.900, o que mostra que grande parte da população vive com valores bastante próximos do mínimo necessário para cobrir despesas básicas.

Quando o recorte é feito sobre os mais ricos, o cenário muda drasticamente.

Levantamentos da Fundação Getulio Vargas (FGV Social), que cruzam dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua com declarações do Imposto de Renda, indicam que ganhar cerca de R$ 27 mil por mês já coloca uma pessoa entre o 1% mais rico do Brasil.

Esse patamar é, hoje, a principal referência usada para definir quem pode ser considerado rico no país.

Especialistas explicam que rendas mensais acima de R$ 20 mil já caracterizam alta renda, mas ainda não garantem, tecnicamente, a entrada no grupo dos mais ricos.

A partir dos R$ 27 mil, a diferença em relação à maioria da população se torna estatisticamente evidente.

No topo absoluto estão os chamados super-ricos. Para integrar o grupo do 0,1% mais rico do país, é preciso receber mais de R$ 95 mil por mês, valor acessível a uma parcela extremamente pequena da sociedade brasileira.

Economistas ressaltam que renda não é o único fator para definir riqueza. Patrimônio acumulado, como imóveis, investimentos e heranças, também pesa na análise.

Ainda assim, o rendimento mensal segue sendo o principal indicador para comparar padrões de vida e posição econômica.

Os números ajudam a dimensionar a desigualdade brasileira em 2026. Enquanto milhões sobrevivem com pouco mais de um salário mínimo, uma minoria concentra rendimentos dezenas de vezes superiores, reforçando o abismo social que marca o país.

