Marinha faz alerta para brasileiros e pede que população não entrem no mar nos próximos dias

Ondas podem chegar a 3 metros de altura e previsão indica tempo instável no litoral do Rio de Janeiro

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Marinha do Brasil mantém em vigor um alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, com validade até as 6h da manhã de segunda-feira (5).

As ondas podem atingir alturas de até 3 metros, e a recomendação é para que banhistas e pescadores evitem entrar no mar durante o período.

O aviso conta com o apoio do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) e reforça a necessidade de cuidados redobrados na orla.

Além do banho de mar, devem ser evitadas atividades esportivas aquáticas e a permanência em mirantes ou áreas de risco de impacto das ondas.

O Corpo de Bombeiros ampliou o efetivo da Operação Verão para acompanhar o aumento do movimento nas praias. Durante o réveillon, o último período de ressaca resultou em mais de 1.100 resgates, o que evidencia a gravidade das condições adversas registradas nos últimos dias.

Previsão do tempo

A previsão meteorológica indica tempo instável neste fim de semana no Rio de Janeiro, com nebulosidade, pancadas de chuva isoladas e alta umidade. A combinação de frentes frias e mar agitado aumenta o risco de correntes perigosas e acidentes.

A expectativa é que as temperaturas comecem a cair no início da próxima semana, com máxima de 26°C na segunda-feira (5). De acordo com a Marinha, o cenário climático torna o ambiente potencialmente perigoso para atividades nas praias.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!