Gêmeos siameses, Marcos e Matheus, não resistem e morrem um dia após o nascimento

Da Redação - 08 de janeiro de 2026

Os gêmeos siameses Marcos e Matheus morreram nesta quinta-feira (08), um dia após o nascimento, em Goiânia, devido a complicações graves de saúde.

Os bebês nasceram na quarta-feira (07) no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), onde receberam atendimento intensivo desde o parto.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), durante a madrugada um dos recém-nascidos sofreu sucessivas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu, apesar da assistência prestada pela equipe multiprofissional.

Diante da gravidade do quadro, os médicos indicaram um procedimento de emergência para a separação dos irmãos, na tentativa de preservar a vida do segundo bebê.

A cirurgia foi conduzida pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil, referência nacional nesse tipo de procedimento.

Mesmo com os cuidados especializados e o suporte intensivo, o segundo recém-nascido também evoluiu a óbito.

Em nota, a SES-GO e o Hemu manifestaram solidariedade à família e reafirmaram o compromisso com a prestação de assistência em saúde segura, humanizada e de qualidade.

Os bebês eram classificados como isquiópagos, um tipo raro de gêmeos siameses unidos pela região do quadril, condição considerada uma das mais complexas da especialidade médica.

A mãe, Raylane Siqueira de Oliveira, de 22 anos, realizou todo o acompanhamento pré-natal no Hemu, sem registro de intercorrências, e estava com 34 semanas de gestação.

A família é do município de Canarana, no Mato Grosso, e se deslocou até Goiânia para acompanhamento especializado. Após o parto, a mãe passa bem e foi encaminhada para a enfermaria.

