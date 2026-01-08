Mais que a fruta: beleza de vendedor de melancias viraliza nas redes sociais em Goiânia

Publicação já soma mais de 2 milhões de visualizações e 133 mil curtidas na plataforma

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2026

Imagem mostra jovem vendedor de melancias em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Aos 22 anos, o jovem Gabriel Alverenga surpreendeu internautas nas redes sociais ao aparecer vendendo melancias na região Noroeste de Goiânia. O que, de fato, chamou a atenção, no entanto, esteve longe de ser a fruta, mas sim a beleza do empreendedor.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o rapaz é mostrado cortando uma melancia com cerca de 17 quilos, cultivada na lavoura da família.

“Produção própria, olha o luxo. Pega o barulho dela, novinha, talo verde, cheia e sem trinco. Só o mel”, diz ele.

Publicado pelo perfil do comércio, @melancia.com, o vídeo já soma mais de 2 milhões de visualizações e 133 mil curtidas na plataforma.

Nos comentários, internautas elogiaram a aparência do rapaz e até brincaram com o fato de terem prestado mais atenção no jovem do que na fruta.

“Que coisa mais linda. A melancia, sei lá, nem olhei direito”, comentou uma usuária.

“Se vocês repararem bem, ele parece estar mostrando alguma coisa”, disparou outra.

“Vocês entregam na minha casa? Se quiser, pode mandar a melancia junto”, brincou uma terceira internauta.

Em entrevista ao G1, o jovem afirmou que não esperava a repercussão, já que tem o hábito de divulgar os produtos da empresa, e que soube dos comentários por meio de amigos.

“Fiquei feliz porque nossos produtos estão chegando a outros lugares, que é o principal foco, e por estarem reconhecendo o nosso trabalho, no qual priorizamos a qualidade”, disse.

Segundo ele, o objetivo do vídeo é divulgar a qualidade da melancia, cultivada em Novas Crixás. Desde a publicação, afirma ter passado a receber elogios com mais frequência nas redes sociais.

“Teve uma situação em que eu estava atendendo uma cliente já idosa e ela me chamou para sair com ela”, contou, em tom bem-humorado.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Melancia.com | Frutas no atacado e varejo (@melanciacom)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!