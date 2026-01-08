Você faz isso no carro? 4 hábitos comuns que podem causar lesões graves em um acidente
Do “pé no painel” a acessórios no volante, atitudes simples podem virar risco sério quando o airbag dispara ou há uma batida
Alguns comportamentos parecem inofensivos durante um trajeto curto — especialmente quando a viagem é longa e o passageiro só quer “ir mais confortável”. O problema é que, em uma freada brusca ou colisão, esses hábitos podem aumentar (e muito) o risco de ferimentos.
Um vídeo que circula nas redes sociais chama atenção para atitudes comuns dentro do veículo que, em caso de acidente, podem se transformar em perigo real. A seguir, veja os principais alertas e o que fazer para viajar com mais segurança.
1) Colocar os pés no painel do carro
Deitar no banco do passageiro e apoiar as pernas no painel pode até parecer relaxante, mas é um dos hábitos mais arriscados em caso de batida.
Isso porque, se o airbag do passageiro for acionado, ele abre com força e velocidade — e pode atingir diretamente as pernas, aumentando o risco de fraturas e lesões graves. Além disso, a posição “torta” do corpo dificulta a proteção do cinto.
O jeito mais seguro: manter os pés no assoalho e o corpo bem apoiado no banco.
2) Usar presilhas grandes ou acessórios rígidos no cabelo
Outro alerta do vídeo envolve acessórios rígidos, como presilhas grandes. Em uma colisão, a cabeça pode ser projetada para trás, em direção ao encosto, e esse tipo de objeto pode causar machucados e cortes, além de intensificar o impacto.
O jeito mais seguro: optar por prender o cabelo com itens mais discretos e evitar peças rígidas/volumosas principalmente em viagens longas.
3) Colocar enfeites e acessórios na área do airbag/volante
Muita gente personaliza o carro com capas, suportes e itens decorativos no volante ou perto da região onde o airbag é acionado. O problema é que, quando o airbag abre, qualquer acessório pode ser deslocado com violência e virar um “projétil” dentro do veículo — aumentando o risco de ferimentos.
O jeito mais seguro: evitar acessórios na região do volante e do painel (especialmente acima do porta-luvas e áreas com indicação de airbag).
4) Usar o cinto de forma incorreta
O cinto é o principal item de segurança, mas precisa estar do jeito certo: faixa diagonal passando pelo peito e faixa inferior bem ajustada no quadril. Usar o cinto “de lado”, solto, por baixo do braço ou em posição errada reduz a proteção e pode agravar lesões.
O jeito mais seguro: ajustar o cinto ao corpo e manter todos os ocupantes (inclusive no banco de trás) devidamente afivelados.
Dica extra: segurança vale para todo mundo no carro
Muitos hábitos perigosos acontecem no banco do passageiro e no banco traseiro, porque as pessoas relaxam mais. Só que, em colisões, qualquer ocupante sem postura segura ou sem cinto pode se ferir — e também colocar outros em risco.
