A técnica para limpar o espelho e não deixar mais marcas de dedo

Com um método simples e produtos fáceis de encontrar em casa, é possível deixar o espelho limpo, brilhando e livre de manchas por muito mais tempo

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@joanadarcorganizer)

Marcas de dedo aparecem no espelho principalmente por causa da gordura natural da pele, que se deposita no vidro sempre que alguém toca na superfície. Quando a limpeza não remove totalmente essa gordura ou quando o produto deixa resíduos, as manchas acabam ficando ainda mais visíveis, principalmente contra a luz.

Por isso, a técnica correta envolve três pontos principais: produto adequado, pano certo e forma correta de limpar.

O uso do vinagre branco diluído em água funciona porque o vinagre tem ação desengordurante natural. Ele quebra a gordura deixada pelos dedos sem criar uma película sobre o vidro, algo comum em limpadores comuns ou sabão em excesso.

Quando misturado com água morna, ele se espalha melhor e evapora mais rápido, reduzindo o risco de manchas.

O pano de microfibra é essencial porque ele não solta fiapos e consegue absorver tanto a sujeira quanto a umidade. Panos comuns ou toalhas, por outro lado, apenas espalham o produto e deixam resíduos, o que causa o aspecto manchado.

O papel-toalha funciona como alternativa, desde que seja de boa qualidade.

A forma de limpar também interfere diretamente no resultado. Movimentos circulares acabam redistribuindo a gordura pelo espelho. Já movimentos retos, sempre no mesmo sentido de cima para baixo ou da esquerda para a direita garantem que a sujeira seja removida por completo e não espalhada.

Quando o espelho está muito sujo, o ideal é fazer uma primeira passada para retirar o excesso e uma segunda para dar acabamento.

Outro detalhe importante é a secagem. Mesmo pequenas gotículas de água deixam marcas quando secam sozinhas. Por isso, finalizar com um pano seco é o que realmente impede o surgimento das marcas de dedo. Esse passo cria uma superfície limpa, lisa e sem resíduos.

Por fim, manter o espelho limpo por mais tempo depende de cuidados simples, como evitar tocar no vidro com as mãos sujas, limpar o vapor após o banho e repetir a limpeza regularmente. Assim, o espelho permanece brilhante e sem marcas aparentes por muito mais tempo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!