Nascido em Anápolis, bispo Robson Rodovalho será recebido por Bolsonaro na prisão

Religioso também teve trajetória na política e é formado em física pela UFG

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Instagram)

Nascido em Anápolis, o bispo Robson Lemos Rodovalho foi o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para visitá-lo na prisão com o objetivo de realizar um “atendimento espiritual”. O requerimento para autorização do encontro foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (09) e também prevê a presença de outro líder religioso.

Formado em Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Rodovalho é presidente e fundador da Igreja Sara Nossa Terra. Durante anos, atuou na comunidade evangélica de Goiânia ao lado do apóstolo César Augusto, da Igreja Fonte da Vida, além do bispo Cirino Ferro.

Em 1992, após um desentendimento com César Augusto, fundou a Sara Nossa Terra, em Brasília.

Além da atuação religiosa, Rodovalho também teve trajetória na política. Em 2006, foi eleito deputado federal pelo então PFL — atual União Brasil (UB)— no Distrito Federal (DF).

Em 2009, filiou-se ao Progressistas (PP), mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a perda do mandato por infidelidade partidária.

Ao todo, 52 livros evangélicos são atribuídos ao bispo. Cabe destacar ainda que Rodovalho também foi professor concursado da Universidade Federal de Goiás (UFG).

